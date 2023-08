Programme TV Udinese pour les téléspectateurs américains

Fans de Je Bianconeri pouvez consulter notre programme TV Udinese pour trouver des matchs en Serie A et au-delà.

Datant du 19ème siècle, l’Udinese n’a jamais atteint le prix ultime de gagner la Serie A.

Programme TV Udinese et liens de streaming

lundi 28 août 12 h 30 HE Salernitana contre Udinese ( Série A italienne )

samedi 02 septembre 12 h 30 HE Udinese contre Frosinone Calcio ( Série A italienne )



Fondé: 1896

Stade: Stade Frioul

Directeur: Andréa Sottil

Titres italiens de haut vol / coupe: 0 / 0

Titres européens : Coupe Intertoto (2000)

Où puis-je regarder le match de l’Udinese ?

Les matchs de Serie A et de Coppa Italia sont diffusés en direct sur Paramount+. Parfois, des matchs sont diffusés à la télévision sur CBS Sports Network, mais ils sont rares et ne comportent généralement que des clubs de renom.

De temps en temps, l’Udinese se faufile dans la compétition européenne. Lorsqu’ils le font, recherchez également les matchs de l’UEFA Champions League, de l’Europa League ou de la Conference League sur Paramount+.

Les retransmissions espagnoles des compétitions de l’UEFA sont diffusées sur Univision, TUDN et/ou UniMás. Le streaming peut être trouvé sur la plate-forme ViX.

Regardez Udinese sur Paramount+ :

Notre choix : Comprend : Ligue des champions, Ligue Europa, Serie A, NWSL, Primera argentine, Brasileirão, Premiership écossaise, Super League féminine, etc. Essai gratuit de 7 jours

Histoire de l’Udinese

La « Società Udinese di Ginnastica e Scherma » a été fondée en 1896 en tant que club d’athlétisme. Bien qu’ils aient joué au football, ces premiers matchs ne sont pas considérés comme officiels. En 1911, les membres du club ont fondé l’équipe Udinese Calcio que nous connaissons aujourd’hui.

Le premier match était un match amical, une victoire 6-0 contre la Juventus. En 1922, le club a failli remporter la Coppa Italia, mais s’incline 1-0 en prolongation en finale. Un an plus tard, le club de football est devenu totalement indépendant.

Lorsque la Serie A a été créée en 1929, l’Udinese était en troisième division, mais après une saison, il a atteint la Serie B. Il faudra attendre 1950 pour que le club obtienne enfin une place en Serie A.

1955 a vu le club presque remporter ce qui aurait été son seul titre de première division, arrivant à la deuxième place derrière Milan.

Un passage en Serie A dans les années 80 a été écourté par un scandale de paris qui a fait perdre des points au club, et finalement relégué.

Après de nombreuses années de voyages dans les divisions, l’Udinese s’est imposé comme un incontournable de la Serie A depuis le début du siècle. Leur meilleur résultat a été 2012, lorsqu’ils ont obtenu une 3e place.

L’Udinese n’a jamais remporté de Coppa ou de Serie A, mais il possède une poignée de titres mineurs, dont la Coupe Intertoto, la Coupe Mitropa et six titres de division inférieure.

Ne manquez aucun match de l’Udinese

Avec l’aimable autorisation de World Soccer Talk, téléchargez une copie gratuite de The Ultimate Soccer TV And Streaming Guide, qui contient des détails sur les endroits où regarder toutes les ligues du monde entier à la télévision américaine et en streaming.

Pour savoir quand les matchs de football ont lieu, téléchargez l’application gratuite Soccer TV Schedules qui comprend des listes de tous les matchs de football en direct disponibles aux États-Unis (disponibles sur les appareils Apple iOS et les appareils Android).