Programme, TV, streaming, dernières cotes

Les Cardinals de Louisville, n°15, toujours invaincus, sont de retour sur la route pour affronter les Panthers de l’Université de Pittsburgh après un match passionnant à domicile.

Louisville a gagné 10 places dans le dernier sondage américain des entraîneurs LBM après avoir battu Notre Dame à domicile, 33-20. Les Cardinals sont toujours seuls au sommet de l’ACC en tant que seule équipe de la conférence à avoir joué – et gagné – six matchs cette saison.

Contre les Fighting Irish, le quart-arrière de Louisville, Jack Plummer, a réalisé une fiche de 17 sur 24 ce jour-là avec 145 verges par la passe et un touché. C’est le porteur de ballon Jawhar Jordan qui a véritablement mené l’offensive avec ses 143 verges au sol et ses deux scores. La défense des Cardinals a également tenu bon, réussissant à intercepter trois des passes du quart-arrière de Notre-Dame, Sam Hartman. Hartman est entré dans le match de la semaine 6 sans avoir encore lancé de choix toute la saison.

Les Panthers 1-4 sont à domicile après une semaine de congé au cours de la semaine 6. Leur match le plus récent, une défaite 38-21 contre les Virginia Tech Hokies, a comporté une performance de passe de 11 sur 22 du quart-arrière Phil Jurkovec pour 235 verges et deux passer des touchés.

Jeudi, le Pittsburgh Post-Gazette a rapporté que Jurkovec effectuait des répétitions d’entraînement rapprochées pendant la semaine de congé des Panthers. S’il change effectivement de poste avant la semaine 7, le remplaçant Christian Veilleux prendrait le relais au poste de quart-arrière.

Comment regarder Louisville contre Pitt : chaîne de télévision et streaming

Début du jeu: 18 h 30 HE

Emplacement: Stade Acrisure, Pittsburgh, Pennsylvanie.

Télévision par câble: La CW

Streaming: Les CW site web

Nouvelles des blessures

Mises à jour sur les blessures à venir.

Cotes NCAAF Semaine 7 : lignes Louisville contre Pitt, tendances des paris

Louisville est favoris pour vaincre Pitt, selon les cotes du football universitaire BetMGM. Vous cherchez à parier ? Découvrez les meilleures applications mobiles de paris sportifs proposant des promotions de paris sur la NFL en 2023.

Voici les cotes de paris actuelles, lundi matin :

Propagé: Louisville (-8)

Louisville (-8) Ligne d’argent : Louisville (-350); Pitt (+260)

Louisville (-350); Pitt (+260) Plus/moins : 47,5

Calendrier et résultats restants du football de Louisville

Toutes les heures sont de l’Est.

Semaine 1 : Louisville 39 – 34 Georgia Tech FINAL

Semaine 2 : Louisville 56-0 Murray State FINAL

Semaine 3 : Louisville 21 – 14 Indiana FINAL

Semaine 4 : Louisville 56 – 28 Boston College FINAL

Semaine 5 : Louisville 13 – 10 NC State FINAL

Semaine 6 : Louisville 33 – 20 Notre Dame FINAL

Semaine 7 : Louisville @ Pitt, 18h30, The CW

Semaine 8 : AU REVOIR

Semaine 9 : Louisville contre Duke, à déterminer, à déterminer

Semaine 10 : Louisville contre Virginia Tech, à déterminer, à déterminer

Semaine 11 : Louisville contre Virginie, 19h30, ESPN

Semaine 12 : Louisville @ Miami (FL), à déterminer, à déterminer

Semaine 13 : Louisville contre Kentucky, à déterminer, à déterminer

