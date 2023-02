Programme TV NISA – World Soccer Talk

La NISA, la National Independent Soccer Association, a été fondée en 2017 et a commencé à jouer en 2019.

Fondée sous les idéaux de la philosophie du football ouvert, la ligue a rencontré plusieurs pierres d’achoppement au cours de ses premières années. Le co-fondateur Jack Cummins est décédé en 2018, et plus tard cette année-là, le co-fondateur Peter Wilt a quitté l’effort pour démarrer le Forward Madison FC.

La ligue a initialement commencé à jouer avec un format automne-printemps, mais la longue pause hivernale l’a effectivement rendu peu différent du calendrier américain standard printemps-automne. De plus, les contrats de joueurs travaillant sur une période différente de celle du football national se sont avérés difficiles. En tant que tels, ils se sont depuis alignés sur d’autres ligues nationales, opérant du printemps à l’automne.

Au début, il y avait quelques grands noms du football américain dans les rangs de la NISA. Des clubs comme le New York Cosmos, le Detroit City FC, le Chattanooga FC, l’Oakland Roots et le Miami FC ont donné à la ligue une base initiale solide.

Cependant, en seulement quatre petites années, la NISA a déjà perdu dix clubs, soit au profit d’autres ligues, soit en se repliant purement et simplement. Mais malgré le chiffre d’affaires, la ligue continue.

La saison 2023 mettra en vedette neuf clubs, le plus remarquable étant Chattanooga. Savannah Clovers, une solide équipe amateur, a fait le saut dans les rangs professionnels, ce qui devrait être un ajout amusant à la ligue. Dans une situation inhabituelle, Flower City Union (Rochester) et Syracuse Pulse ont fusionné pour 2023. Ils joueront des matchs à domicile à Rochester sous le nom de Flower City, et à Syracuse seront connus sous le nom de “Salt City Union”, répertoriés dans le tableau des classements comme “Syndicat de ville”. Selon la ligue, le Cosmos et le California United Strikers FC sont officiellement en pause, mais il reste à voir s’ils reviendront un jour.

Horaire TV NISA

Le calendrier de la ligue NISA pour 2023 diffusera des matchs sur Eleven Sports.