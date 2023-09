Programme TV LAFC : Los Angeles FC

Ce programme télévisé de LAFC couvre tous les matchs de l’une des jeunes équipes de football les plus titrées de la Major League Soccer. Avec déjà un pedigree de championnat, LAFC construit l’une des plus grandes bases de fans parmi les clubs de la MLS.

Le Los Angeles FC a rejoint la Major League Soccer lors de la saison 2018. Immédiatement, le LAFC s’est imposé comme l’un des clubs d’élite de la ligue. Le club a remporté le Supporters’ Shield lors de sa deuxième campagne avec le meilleur bilan en saison régulière. Il lui faudra cependant attendre encore trois ans pour remporter sa première Coupe MLS.

Tout ce succès fait du LAFC l’une des équipes les plus recherchées à surveiller dans la Major League Soccer. Par conséquent, les radiodiffuseurs essaient toujours de diffuser LAFC sur les écrans de télévision.

Voici le programme complet de LAFC TV pour les téléspectateurs aux États-Unis.

Programme TV LAFC

LAFC à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

mercredi 27 septembre 23h00 HE LAFC contre Tigres UANL (Coupe des Champions)

dimanche 01 octobre 20h00 HE LAFC contre Real Salt Lake (MLS) FS1 , FS1 , FOX déporte , FOX déporte , Fubo, Fubo, Flux DirectTV, Flux DirectTV, fronde bleue, fronde bleue, Passe de saison MLS Passe de saison MLS

mercredi 04 octobre 22 h 30 HE LAFC contre Minnesota United FC (MLS) Pass de saison MLS, Pass de saison MLS, FS1 , FS1 , FOX déporte , FOX déporte , Fubo, Fubo, Flux DirectTV, Flux DirectTV, Sling Bleu Sling Bleu

samedi 07 octobre 20h30 HE



Fondé: 2014 (première saison 2018)

Stade: Stade BMO

Directeur: Steve Cherundolo

Coupes MLS : 1 (2022)

Autres titres : Bouclier des supporters (2, 2019 et 2022)

Où puis-je regarder le match du LAFC ?

De manière générale, tous les matchs du LAFC sont disponibles sur le Season Pass MLS. Le service d’Apple est nouveau pour la campagne 2023 de la Major League Soccer. Il diffuse en direct tous les matchs de la MLS de la saison. Cela inclut à la fois la saison régulière et les séries éliminatoires, auxquelles LAFC souhaite toujours participer. De plus, le MLS Season Pass couvre également la Coupe des Ligues. LAFC a atteint les quarts de finale de la Coupe des Ligues remaniée en 2023.

Cependant, il existe généralement de temps en temps un jeu disponible à la télévision via FOX ou FS1. Compte tenu de la popularité relative du LAFC au sein de la communauté MLS, il est toujours un prétendant à figurer dans ce match à la télévision américaine.

De même, les autres compétitions auxquelles participe LAFC ne sont pas incluses dans le Season Pass MLS. Pour la Lamar Hunt US Open Cup, les jeux peuvent être trouvés sur plusieurs plateformes. Certains sont diffusés via l’application Bleacher Report Football et la chaîne YouTube, certains sur YouTube de US Soccer, et d’autres ont été présentés sur CBS Sports Golazo Network, qui est diffusé gratuitement sur Pluto TV et est également disponible sur Paramount+.

Histoire du LAFC

Pendant des années, Los Angeles comptait deux équipes de Major League Soccer. Le LA Galaxy a toujours été le plus réussi. Cependant, Chivas USA a également joué un rôle sur la scène du football de Los Angeles. Lorsque Chivas s’est dissous en 2014, un poste était vacant dans le duopole d’équipes de Los Angeles. La Major League Soccer a immédiatement attribué une nouvelle équipe à la ville.

Au fil des années, LAFC a rassemblé un groupe diversifié d’investisseurs et de propriétaires. Will Ferrell, Mia Hamm, Magic Johnson et l’ancien PDG de YouTube, Chad Hurley. Lors de sa première saison de Major League Soccer, LAFC a connu un démarrage fulgurant. Cinq victoires lors des sept premiers matchs du club ont propulsé l’équipe au classement. Au final, LAFC a terminé avec le cinquième meilleur bilan du classement MLS et le troisième dans l’Ouest. Il est tombé de manière stupéfiante à domicile au premier tour des éliminatoires de la Coupe MLS.

Lors de sa deuxième saison, LAFC était la classe de la Major League Soccer. Carlos Vela a établi le record de buts encore en vigueur pour une saison à 34, et LAFC a remporté le Supporters ‘Shield. Cependant, le club est tombé lors de la finale de la Conférence Ouest face à l’éventuel champion, les Sounders de Seattle.

LAFC avait connu des difficultés par la suite. Le club a chuté au premier tour des éliminatoires de la Coupe MLS en 2020. Puis, en 2021, il n’a pas réussi à atteindre les séries éliminatoires. Cependant, en 2022, LAFC a mis en place une campagne dominante. Il a remporté le Bouclier des Supporters pour la deuxième fois. Pour la première fois, le LAFC a atteint la finale de la Coupe MLS contre l’Union de Philadelphie. Une finale sensationnelle s’est produite et LAFC a remporté le championnat aux tirs au but. La signature phare de Gareth Bale a égalisé à la 128e minute, le dernier but d’un match des séries éliminatoires de la Coupe MLS, pour envoyer le match aux tirs au but.

Dernières nouvelles et notes du LAFC

