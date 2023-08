Programme TV Espanyol pour les téléspectateurs américains

Chaque match de l’Espagne Périquitos est à portée de main grâce à notre programmation Espanyol TV pour les émissions américaines.

Bien qu’ils puissent être éclipsés par leurs plus grands rivaux de Barcelone, l’Espanyol a une histoire riche qui lui est propre.

Programme TV Espanyol

Espanyol à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

dimanche 27 août 13 h 30 HE Mirandés contre Espanyol ( Deuxième division espagnole )



Fondé: 1900

Stade: Stade devant la scène

Directeur: Luis García

Titres espagnols de première division : 0

Titres espagnols de la Copa del Rey : 4 (1929, 1940, 2000, 2006)

Compétitions européennes : Finaliste de la Coupe UEFA (1988, 2007)

Où puis-je regarder le match de l’Espanyol ?

Les matchs de la Liga et certains matchs de la Segunda División sont diffusés en direct sur ESPN+ en anglais et en espagnol aux États-Unis. La Copa del Rey, la meilleure coupe nationale d’Espagne, est également disponible sur ESPN+.

Regardez l’Espanyol sur ESPN+ :

Si l’Espanyol revient dans la Liga et se qualifie pour la compétition européenne, Paramount+ propose ces matchs en anglais, Univision/UniMás/TUDN et ViX couvrant le côté espagnol.

Histoire de l’Espanyol

Le Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona a été fondé en 1900. Cette équipe d’origine, alors connue sous le nom de Sociedad Española de Football, a fermé ses portes en 1906. De nombreux joueurs ont rejoint un autre club, qui a ensuite fusionné avec un autre, pour être réformé sous le nom de Club Deportivo Español en 1908. L’orthographe catalane actuelle du nom du club a été adoptée près de 90 ans plus tard, en 1995.

À juste titre, Espanyol a été le premier club espagnol fondé entièrement par de vrais Espagnols. D’autres clubs de l’époque avaient été fondés par des expatriés britanniques ou européens.

Dans les années 1910, le club a remporté plusieurs titres régionaux catalans et a failli remporter la Copa del Rey à deux reprises, mais a perdu les deux fois contre Bilbao.

Ils conquériront finalement la coupe nationale en 1929, puis à nouveau en 1940. Ce seront les derniers titres majeurs du club pendant un certain temps, car un autre ne viendra pas avant le nouveau millénaire (la Copa del Rey 2000). Une autre Copa suivit en 2006, à ce jour le dernier grand trophée du club. L’Espanyol a raté la gloire européenne à deux reprises. Ils ont été finalistes de la Coupe UEFA en 1988 et 2007.

L’Espanyol n’a jamais remporté la Liga, mais a remporté la Segunda División à deux reprises (et l’équipe féminine a remporté la Primera División en 2006).

Les principaux rivaux de l’Espanyol sont le FC Barcelone, qui joue à seulement 5 kilomètres de là, au célèbre Camp Nou. Le Barça a dominé le « Derbi Barceloní » – l’Espanyol n’a terminé au-dessus de ses rivaux au classement que trois fois.

Le stade du club, l’Estadi Cornellà-El Prat, a ouvert ses portes en 2009 et peut accueillir 40 000 spectateurs. L’Espanyol est l’un des nombreux clubs espagnols qui constituent une organisation sportive plus large. Le club a des équipes affiliées de basket-ball, de roller hockey, de volley-ball et auparavant de baseball.

Ne manquez pas un match de l’Espanyol

