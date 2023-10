Programme TV du NYCFC – World Soccer Talk

Fans de New York Pigeons Vous pouvez utiliser ce programme TV du NYCFC pour trouver tous les matchs disponibles à la télévision et en streaming aux États-Unis.

En rejoignant la ligue, le New York City Football Club est devenu la première équipe de MLS, et la première équipe de première division au total, à jouer dans les limites de la ville de New York depuis le milieu des années 1970.

Programme TV du NYCFC

NYCFC à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

samedi 21 octobre 18h00 HE New York City FC contre Chicago Fire FC (MLS)



Fondé: 2013 (première saison MLS 2015)

Stade: Stade Yankee

Directeur: Nick Cushing

Coupes MLS : 1 (2021)

Autres titres : Coupe des Champions (2022)

Où puis-je regarder le match du NYCFC ?

Tous les matchs de la MLS, saison régulière et séries éliminatoires, sont diffusés en direct sur le Season Pass MLS via Apple TV. Les choix de commentaires incluent l’anglais, l’espagnol ou le français (pour les matchs mettant en vedette l’une des trois équipes canadiennes).

Les matchs télévisés nationaux ont généralement lieu une fois par semaine, sur FOX/FS1 et/ou FOX Deportes.

Regardez NYCFC sur le Season Pass MLS :

La Lamar Hunt US Open Cup est disponible sur diverses plateformes. En 2023, l’application Bleacher Report Football et la chaîne YouTube, YouTube de US Soccer, CBS Sports Golazo Network, CBSSN, Paramount+, Telemundo et Peacock proposaient tous une sélection de matchs.

Toute la Coupe des Ligues est sur le Season Pass MLS, avec une poignée de matchs télévisés sur FOX, FS1, Univision, UniMás et/ou TUDN.

La Coupe des Champions de la CONCACAF peut être visionnée à la télévision sur FS1, Univision, UniMás et TUDN.

Histoire du NYCFC

Le New York City FC est devenu la 20e franchise de la MLS lors de sa création en 2013. La région de New York abritait une équipe depuis la fondation de la MLS en 1996, avec les NY/NJ MetroStars (depuis 2006, connus sous le nom de Red Bull New York). Mais tout au long de son existence, cette équipe a disputé des matchs à domicile dans le New Jersey voisin.

Le NYCFC a été créé pour favoriser un derby local, semblable à celui d’autres grandes villes du monde, et pour enfin avoir un club jouant à New York proprement dit. Lorsque le NYCFC a débuté en 2015, c’était la première fois depuis 1976 qu’un club professionnel de division 1 s’installait à New York.

Par coïncidence, grâce à la situation de propriété du NYCFC, il se trouvait au même endroit que des décennies plus tôt. NYCFC est une coentreprise entre City Football Group (Manchester City) et les Yankees de New York. Le terrain d’attache des Pigeons, surnommés avec amour, est le Yankee Stadium, où a joué le Cosmos de 1976.

Cette disposition s’est toutefois révélée problématique. Les dimensions du terrain sont les plus petites de la ligue, insérées dans le terrain de baseball. Et comme les Yankees ont un usage prioritaire, le NYCFC doit souvent délocaliser les matchs à domicile. Citi Field (un autre stade de baseball) dans le Queens, le terrain de leurs rivaux Red Bull Arena à Harrison, dans le New Jersey, un match de la CCL a même dû être déplacé à Los Angeles. Le club prévoit d’ouvrir un nouveau site de football de 25 000 places dans le Queens, à côté du Citi Field, en 2027.

Sur le terrain, le NYCFC a connu un succès modeste. Ils manquent les séries éliminatoires de la Coupe MLS la première année, mais se qualifient chaque année par la suite, de 2016 à 2022. De plus, ils ont terminé à deux reprises à la deuxième place du classement général et ont remporté la Coupe MLS en 2021, leur premier honneur majeur. Le club a enchaîné en remportant la Coupe Campeones en 2022. City a atteint les quarts de finale de la Coupe des Champions de la CONCACAF en 2020, leur seule apparition à ce jour.

