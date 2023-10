Programme TV du Houston Dynamo – World Soccer Talk

Ce programme télévisé du Houston Dynamo vous assurera de ne rien manquer La Naranja jeu.

Le Dynamo a émergé dans la deuxième ère de la MLS, remportant immédiatement des trophées en tant que franchise délocalisée.

Houston Dynamo à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

mercredi 04 octobre 19 h 30 HE Montréal contre le Dynamo de Houston (MLS)

samedi 07 octobre 20h30 HE Houston Dynamo contre Colorado Rapids (MLS)



Fondé: 2005 (première saison 2006)

Stade: Stade Shell Energy

Directeur: Ben Olsen

Coupes MLS : 2 (2006, 2007)

Autres titres : Coupe des États-Unis (2018, 2023)

Où puis-je regarder le match Dynamo ?

Avec le MLS Season Pass, vous pouvez regarder tous les matchs de la saison régulière et des séries éliminatoires de la ligue. Les commentaires du jeu sont disponibles en anglais, espagnol et français.

Sur la grille télévisée nationale, FOX/FS1 propose en moyenne un match par semaine tout au long de la saison.

Regardez Houston Dynamo sur le Season Pass MLS :

En ce qui concerne la Lamar Hunt US Open Cup, l’avenir est un peu nuageux. Le tournoi 2023 a vu des matchs à différentes étapes sur l’application Bleacher Report Football et la chaîne YouTube, YouTube de US Soccer, CBS Sports Golazo Network, CBSSN, Paramount+, Telemundo et Peacock.

La Coupe des Ligues est, comme la saison MLS elle-même, entièrement disponible sur le Season Pass MLS. FOX, FS1, Univision, UniMás et TUDN diffusent simultanément certains jeux tout au long de la compétition.

L’équivalent de la Ligue des Champions de notre région, la CONCACAF Champions Cup, est disponible sur FS1, Univision, UniMás et TUDN.

Histoire du Dynamo de Houston

Le Dynamo a une double histoire intéressante qui précède son arrivée en MLS en 2006.

En 1984, il y avait une équipe dans la United Soccer League (sans rapport avec l’actuelle USL) appelée les Houston Dynamos. Cette équipe a participé à la première et unique série de championnats de la ligue USL, perdant face à une équipe du Fort Lauderdale Sun qui comprenait Teófilo Cubillas et d’autres vétérans de la NASL qui n’ont pas déménagé avec les Strikers au Minnesota cette saison-là. Le Dynamo est devenu une équipe indépendante avant le repli de l’USL en 1985 et a rejoint la Lone Star Soccer Alliance en 1987, où ils joueront jusqu’en 1991.

La franchise Dynamo MLS elle-même a initialement pris vie sous le nom de deuxième tremblement de terre de San Jose, eux-mêmes initialement connus sous le nom de San Jose Clash de 1996 à 1999.

Incapable de trouver un stade à San Jose, le groupe Anschutz Entertainment a transféré l’équipe à Houston fin 2005. Cependant, contrairement à la plupart des délocalisations sportives américaines, les droits sur le nom, les couleurs et l’histoire de l’équipe ont été laissés à San Jose tandis que le Houston l’équipe a été traitée comme une franchise d’expansion. San Jose reviendrait pour la saison 2008.

À l’origine, la nouvelle équipe devait être connue sous le nom de « Houston 1836 », avec le dévoilement d’un logo. Cependant, en plus d’être la fondation de la ville de Houston, « 1836 » était également considéré comme une référence à la guerre pour l’indépendance du Texas contre le Mexique. Cela a semé la discorde parmi les fans hispaniques de la ville et le nom a été changé en Dynamo quelques mois plus tard, peu avant le coup d’envoi.

Gagner tôt

Ce qui n’est pas resté à San Jose, c’est l’excellente liste et le personnel qui avaient été constitués. Cela a porté ses fruits immédiatement pour les fans de football de Houston.

Le Dynamo allait remporter deux titres consécutifs de la Coupe MLS au cours de ses deux premières années. Les deux fois, ils ont vaincu la Révolution de la Nouvelle-Angleterre.

Le club ajouterait à son palmarès une décennie plus tard avec l’Open Cup en 2018. Ils remporteraient à nouveau le trophée de l’Open Cup, battant l’Inter Miami en finale 2023.

Ne manquez pas un match du Houston Dynamo

