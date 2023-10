Programme TV du FC Twente pour les téléspectateurs américains

Ce programme TV du FC Twente vous permettra de suivre les champions néerlandais 2010.

Twente est l’un des deux seuls clubs à avoir réussi à briser la mainmise du PSV, de l’Ajax et de Feyenoord sur l’Eredivisie.

Programme TV de Twente et liens de streaming

FC Twente à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

Fondé: 1965

Stade: Veste De Grolsch

Directeur: Joseph Oosting

Titres néerlandais de première division : 1 (2010)

Titres de la Coupe KNVB : 3 (1977, 2001, 2011)

Meilleure finition européenne : Finaliste de la Coupe UEFA (1975)

Où puis-je regarder le match de Twente ?

ESPN détient les droits sur l’Eredivisie aux États-Unis. Vous pouvez retrouver chaque semaine une sélection de matchs du circuit en direct sur le service de streaming ESPN+.

La Coupe KNVB est diffusée sur GolTV, disponible sur les services de streaming Fanatiz et fuboTV.

Lorsque Twente se qualifie pour les compétitions de l’UEFA, ces matchs sont diffusés sur Paramount+. Chaque match de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Ligue de Conférence est diffusé en direct sur le service. Univision, UniMás et TUDN gèrent la couverture en espagnol. Les jeux non télévisés en espagnol sont diffusés sur ViX.

Regardez Twente sur ESPN+ :

Histoire de Twente

Le FC Twente n’a vu le jour qu’en 1965, après la fusion du Sportclub Enschede et de l’Enschedese Boys.

Le Tukkers, comme on appelle l’équipe et les gens de la région de Twente, serait presque parvenu à réaliser un grand exploit en Europe une décennie plus tard. Ils ont terminé deuxièmes de la Coupe UEFA en 1975, ce qui reste à ce jour leur meilleur résultat européen. Ils remporteront la Coupe KNVB quelques années plus tard, en 1977, leur premier trophée majeur.

Twente a passé toutes les saisons de son histoire sauf deux en Eredivisie, l’élite néerlandaise.

Cependant, les titres de champion pour quelqu’un d’autre que le PSV, l’Ajax ou Feyenoord sont incroyablement rares. En fait, seulement trois fois depuis 1964, un club autre que ces trois-là a remporté le titre. L’exploit n’a été accompli que par deux clubs, dont Twente. En 1981 et 2009, l’AZ a remporté le titre, et en 2010, Twente a été sacré champion.

Twente a enchaîné le championnat 2010 avec une Coupe KNVB en 2011, réalisant presque le doublé en terminant deuxième de l’Eredivisie cette saison-là. Le milieu des années 2010 a entraîné des problèmes financiers pour le club, ce qui a entraîné plusieurs déductions de points. Ils ont réussi à survivre pendant quelques saisons, mais en 2018, la relégation n’a pu être évitée.

Cependant, ils retrouveraient rapidement leur place dans l’élite après une seule saison. Et ils ont non seulement survécu, mais ont réussi à terminer quatrième et cinquième au cours des dernières campagnes.

Le stade de Twente porte un nom unique, De Grolsch Veste (« La Forteresse de Grolsch »). Le réaménagement du terrain en 2011 a été marqué par une tragédie : une section du toit en construction s’est effondrée, tuant deux ouvriers et en blessant 14 autres. Le site a accueilli des matchs de l’équipe nationale masculine et féminine des Pays-Bas, ainsi que la finale de l’Euro féminin de l’UEFA en 2017.

Actualités Twente

Photo de : Imago