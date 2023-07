Programme TV du FC Porto pour les téléspectateurs aux États-Unis

Ce programme TV du FC Porto a tout ce dont vous avez besoin pour regarder l’un des plus grands clubs du Portugal.

Porto est l’un des « trois grands » clubs du Portugal – les autres étant ses rivaux Sporting CP et Benfica. Ce trio a joué à chaque saison de la Primeira depuis sa création en 1934.

Où puis-je regarder le match de Porto ?

Porto à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

Fondé: 1893

Stade: Estádio do Dragão

Directeur: Sérgio Conceição

Titres en Primeira Liga : 30

Titres de la Taça de Portugal : 19

Coupe d’Europe UEFA / Titres en Ligue des champions : 2

Programme de télévision de Porto et liens de streaming

En raison des détenteurs de droits aux États-Unis, Benfica peut être difficile à trouver sur votre téléviseur.

GolTV est le détenteur des droits de la Primeira Liga portugaise aux États-Unis. Cependant, de nombreux fournisseurs de câble et de satellite ne proposent plus GolTV. Le service de streaming Fubo gère cependant le réseau.

GolTV met généralement en évidence les matchs de Porto chaque semaine dans sa couverture en direct de la ligue.

De plus, Fubo accueille les matchs de la Taça de Portugal – la principale compétition de coupe du Portugal.

Porto figure fréquemment dans la compétition européenne. Pour les compétitions interclubs de l’UEFA – Champions League, Europa League et Conference League – CBS/Paramount+ détient les droits anglais aux États-Unis. Les jeux espagnols sont diffusés sur ViX/ViX+. Si Porto est un jeu vedette, il serait diffusé à la télévision via Univision, UniMás ou TUDN.

Regardez Porto sur Fubo :

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Histoire de Porto

Le Futebol Clube do Porto a été fondé en 1893. Le Dragões (Dragons) sont l’une des équipes les plus décorées du football portugais et la meilleure équipe du pays en ce qui concerne les tournois internationaux.

Les débuts du club remontent à 1893, mais une période d’inactivité marque ces premières années. 1906 a vu le club redémarrer, dynamisé avec un accent supplémentaire sur d’autres sports, ainsi que sur le football.

Porto a rejoint la première compétition nationale en 1921/22, le Campeonato de Portugal. Il s’agissait d’une compétition à élimination directe entre champions régionaux. Le FC Porto a triomphé, devenant le premier champion national de l’histoire.

En 1934, la Primeira Liga est fondée et Porto en est le premier membre (et champion). Ils sont restés dans le top niveau depuis. Étonnamment, seulement dix-sept saisons se sont écoulées depuis 1934 où Porto n’a pas terminé au moins troisième du championnat. La dernière fois que cela s’est produit, une 4ème place, c’était en 1975/76.

Porto a le deuxième plus grand nombre de titres de champion, derrière seulement Benfica et devant le Sporting.

En Europe, Porto est l’équipe la plus décorée du Portugal. Ils ont remporté la Coupe d’Europe/Ligue des champions deux fois (1987, 2004), la Coupe UEFA/Ligue Europa deux fois (2003, 2011) et la Super Coupe de l’UEFA une fois (1987). En plus de cela, le club a été champion du monde à deux reprises, remportant la Coupe Intercontinentale en 1987 et 2004.

La meilleure façon de voir le programme complet des matchs qui seront diffusés aux États-Unis est de consulter le programme télévisé Primeira Liga. Vous verrez généralement Porto et ses rivaux Benfica et Sporting présentés la plupart des semaines sur GolTV.

Actualités de Porto