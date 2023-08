Programme TV du FC Köln pour les téléspectateurs américains

Notre programme TV du FC Köln contient toutes les informations dont vous avez besoin pour regarder Die Geißböcke jeux aux États-Unis

Cologne n’est pas l’équipe la plus décorée d’Allemagne, mais avec plus de 100 000 membres, c’est le quatrième plus grand club de sport d’Allemagne.

Où puis-je regarder le match du FC Cologne ?

FC Köln à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

dimanche 06 août 05 h 30 HE FC Cologne contre Ajax Amsterdam (Club amical)

lundi 14 août 14 h 45 HE VfL Osnabrück vs. FC Cologne (DFB-Pokal allemand)

samedi 19 août 12 h 30 HE Borussia Dortmund vs FC Cologne (Bundesliga allemande)

samedi 26 août 09 h 30 HE FC Cologne vs. VfL Wolfsbourg (Bundesliga allemande)

dimanche 03 septembre 09 h 30 HE Eintracht Francfort contre FC Cologne (Bundesliga allemande)



Fondé: 1948

Stade: RheinEnergieStadion

Directeur: Steffen Baumgart

Meilleur résultat allemand de haut vol : Vainqueurs (1962, 1964, 1978)

DFB-Pokal : Vainqueurs (1968, 1977, 1978, 1983)

Meilleure finition européenne : Finaliste de la Coupe UEFA (1986)

Programme TV du FC Köln et liens de streaming

Chaque match de Bundesliga est disponible en direct aux États-Unis sur le service de streaming ESPN+, en anglais et en espagnol. Il est donc facile de trouver des matchs de championnat de Cologne.

De même, la compétition allemande de coupe DFB-Pokal est également diffusée sur ESPN +.

Le FC Köln n’est pas très fréquent en Europe, mais lorsqu’il se qualifie, des tournois de l’UEFA comme la Ligue des champions et la Ligue Europa sont disponibles sur Paramount+.

Pour les retransmissions des compétitions de clubs de l’UEFA en Espagne, consultez Univision, TUDN et/ou UniMás à la télévision et le service de streaming ViX.

Regardez le FC Cologne sur ESPN+ :

Histoire du FC Cologne

1. Fußball-Club Köln 01/07 e. V., alias FC Köln, et parfois appelé FC Cologne en anglais, est né en 1948. La fusion du Kölner Ballspiel-Club 1901 et du SpVgg Sülz 07 a donné naissance au club que nous connaissons aujourd’hui.

Avec plus de 100 000 membres, Cologne est l’un des plus grands clubs sportifs d’Allemagne. Le surnom et la mascotte du club, Die Geißböcke (« Billy Goats ») vient d’une vraie chèvre nommée Hennes, en l’honneur de Hennes Weisweiler, un ancien joueur et manager.

Ils remporteraient l’un des derniers championnats nationaux avant l’ère de la Bundesliga, en 1962, ainsi que le premier titre de Bundesliga en 1963-64.

Le troisième titre de champion du club, et à ce jour le dernier, est survenu en 1977-78, où ils ont fait le doublé en capturant également le DFB-Pokal. Le plus proche de la gloire de la Bundesliga depuis a été trois fois finaliste au cours des années 1980.

Depuis la fin des années 1990, Cologne a rebondi entre les deux premiers niveaux du football allemand, ne passant jamais plus de quelques saisons à la fois à chaque niveau. 2023-24 marquera sa cinquième saison consécutive en Bundesliga, la plus longue période au sommet depuis leur séquence continue de 1963-1998.

En tant qu’équipe de 2. Bundesliga, ils ont remporté le titre de champion et obtenu une promotion directe à quatre reprises depuis 1999-2000.

Les rivaux régionaux du Rhin de Cologne incluent le Borussia Mönchengladbach, le Bayer Leverkusen et le Fortuna Düsseldorf.

Actualités du FC Cologne

