Programme TV du FC Dallas : regardez les Toros

Regardez chaque match du FCD avec le programme télévisé du World Soccer Talk FC Dallas.

Dallas était l’un des dix clubs membres fondateurs de la MLS en 1996.

Programme TV du FC Dallas

FC Dallas à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

mercredi 04 octobre 20h30 HE FC Dallas contre Colorado Rapids (MLS)

samedi 07 octobre 20h30 HE FC Dallas contre Tremblements de terre de San Jose (MLS)



Fondé: 1995 (première saison MLS 1996)

Stade: Stade Toyota

Directeur: Nico Estévez

Coupes MLS : 0

Autres titres : US Open Cup (1997, 2016), Bouclier des Supporters (2016)

Où puis-je regarder le match du FC Dallas ?

Vous pouvez retrouver tous les matchs de la saison régulière et des séries éliminatoires sur le Season Pass MLS. Les commentaires sont disponibles en anglais, espagnol ou français (pour les matchs impliquant des équipes canadiennes)

Les matchs télévisés nationaux peuvent être localisés, généralement un match par semaine, sur FOX/FS1/FOX Deportes.

Regardez le FC Dallas sur le Season Pass MLS :

Notre choix : Comprend : chaque match de saison régulière, les séries éliminatoires de la Coupe MLS, la Coupe des Ligues et plus encore S’inscrire

La Lamar Hunt US Open Cup, du nom du propriétaire d’origine du FCD, est actuellement disponible sur diverses plateformes. En 2023, l’application Bleacher Report Football et la chaîne YouTube, YouTube de US Soccer, CBS Sports Golazo Network, CBSSN, Paramount+, Telemundo et Peacock proposaient tous des jeux sélectionnés.

Vous trouverez l’intégralité de la Coupe des Ligues en streaming sur le MLS Season Pass, tandis que certains jeux seront diffusés à la télévision sur FOX, FS1, Univision, UniMás et TUDN.

Pour la Coupe des Champions de la CONCACAF, regardez FS1, Univision, UniMás et TUDN à la télévision.

Histoire du FC Dallas

Dallas faisait partie des dix équipes originales de la Major League Soccer. Le principal investisseur était Lamar Hunt, qui à l’époque soutenait également financièrement Kansas City et Columbus. Hunt a été un pionnier à la fois dans la Ligue américaine de football et dans la NASL originale.

L’équipe était à l’origine connue sous le nom de Dallas Burn, l’un des nombreux noms désormais obsolètes utilisés dans la ligue à ses débuts. Il s’avère que le club n’atteindra qu’un seul moment de gloire sous ce nom : l’US Open Cup 1995.

Pendant la majeure partie de la première décennie du club (à l’exception d’une saison en 2003 au Dragon Stadium à proximité de Southlake), les Burn ont joué au stade historique Cotton Bowl de Dallas.

Cela a changé en 2005 lorsque le Toyota Stadium (alors Pizza Hut Park) a ouvert ses portes dans la banlieue de Frisco. Coïncidant avec ce déménagement, le club a été rebaptisé FC Dallas. En 2018, le stade a été agrandi et rénové pour inclure le Temple de la renommée du football national des États-Unis.

En tant que FCD, les résultats sur le terrain se sont un peu améliorés pour le club. En 2005 et 2006, Dallas a terminé respectivement deuxième de l’USOC et du Supporters’ Shield. En 2007, ils ont de nouveau chuté en finale de l’Open Cup, tandis qu’en 2010, ils ont failli rater les séries éliminatoires de la Coupe MLS, où ils ont également terminé deuxième.

2016 a été la campagne la plus positive à ce jour, puisque le FCD a remporté le Bouclier des Supporters en MLS et a également remporté sa deuxième Open Cup. Lors de la Ligue des champions de la CONCACAF 2016-17 qui a suivi, ils ont atteint les demi-finales.

Ne manquez pas un match du FC Dallas

Photo de : Imago