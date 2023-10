Programme TV du FC Cincinnati : l’orange et le bleu

Consultez notre programme télévisé du FC Cincinnati pour chaque match de la FCC – en MLS, en Coupe des Ligues, en Coupe Ouverte et plus encore.

Cincinnati est l’une des nombreuses équipes actuelles de la MLS qui ont fait leurs débuts dans les divisions inférieures du football américain.

Programme TV du FC Cincinnati

FC Cincinnati à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

mercredi 04 octobre 19 h 30 HE FC Cincinnati contre RB New York (MLS)

samedi 07 octobre 19 h 30 HE Inter Miami CF contre FC Cincinnati (MLS)



Fondé: 2015 (première saison MLS 2019)

Stade: Stade TQL

Directeur: Pat Noonan

Coupes MLS : 0

Autres titres : Champions de la saison régulière de la USL (2018)

Où puis-je regarder le match du FC Cincinnati ?

Vous pouvez regarder tous les matchs liés à la MLS sur MLS Season Pass, la plateforme de streaming de la ligue. Les commentaires sont disponibles en anglais, espagnol et français.

FOX/FS1/FOX Deportes diffusent un nombre limité de matchs tout au long de la saison à la télévision traditionnelle.

Regardez le FC Cincinnati sur le Season Pass MLS :

Notre choix : Comprend : chaque match de saison régulière, les séries éliminatoires de la Coupe MLS, la Coupe des Ligues et plus encore S’inscrire

La Lamar Hunt US Open Cup était un peu un sac à main en 2023, avec des matchs partout. L’application de football/la chaîne YouTube Bleacher Report, YouTube de US Soccer, CBS Sports Golazo Network, CBSSN, Paramount+, Telemundo et Peacock proposaient tous divers jeux.

Toute la Coupe des Ligues est disponible sur le Season Pass MLS, tandis que certains jeux sont disponibles sur FOX Sports, Univision, UniMás et TUDN.

La Coupe des Champions de la CONCACAF est également disponible à la télévision via FS1, Univision, UniMás et TUDN.

Histoire du FC Cincinnati

La FCC a été fondée en 2015 et a débuté en USL Pro (troisième, puis deuxième division) en 2016. Ils joueraient trois saisons en USL, battant les records de fréquentation des divisions inférieures pour le match unique et la moyenne de la saison.

Au cours de leur séjour en USL, ils ont éliminé plusieurs équipes de la MLS lors de l’US Open Cup, dont Columbus, son rival de l’Ohio.

Le soutien local impressionnant de l’équipe a énormément aidé le club dans sa tentative de rejoindre la MLS. Comme beaucoup d’équipes actuelles de la MLS, le FC Cincinnati a conservé son nom et ses couleurs en montant au premier rang. Cependant, contrairement à la plupart de ces équipes, le FCC a également obtenu la « promotion » sur le terrain, en remportant le championnat de la saison régulière de l’USL lors de sa dernière saison 2018.

À ce jour, cela reste leur seul grand honneur.

Après avoir rejoint la MLS, Cincinnati est resté au Nippert Stadium, domicile de l’équipe de football de l’Université de Cincinnati. Mais dans le cadre de leur acceptation en MLS, ils ont construit leur propre stade de football, désormais connu sous le nom de Stade TQL. Le site de 26 000 places a accueilli plusieurs matchs internationaux. Il s’agit notamment d’un quart de finale de la Gold Cup de la CONCACAF 2023 et de l’une des victoires « Dos A Cero » de l’USMNT contre le Mexique lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA (2022).

Ne manquez pas un match du FC Cincinnati

