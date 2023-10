Programme TV du Columbus Crew : The Crew

Regardez tous les matchs, en MLS et au-delà, avec notre programme télé Columbus Crew.

L’une des équipes fondatrices de la Major League Soccer, le Crew est l’une des équipes les plus remarquables, pour diverses raisons, de l’histoire de la MLS.

Programme TV du Columbus Crew

Columbus Crew à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

mercredi 04 octobre 19 h 30 HE Révolution de la Nouvelle-Angleterre contre Columbus Crew (MLS)

samedi 07 octobre 19 h 30 HE Atlanta United FC contre Columbus Crew (MLS)



Fondé: 1994 (première saison 1996)

Stade: Champ Lower.com

Directeur: Wilfried Nancy

Coupes MLS : 2 (2008, 2020)

Autres titres : Bouclier des supporters (2004, 2008, 2009), US Open Cup (2002), Campeones Cup (2021)

Où puis-je regarder le match du Columbus Crew ?

Vous pouvez regarder tous les matchs du Crew et tous les matchs de la MLS sur le MLS Season Pass. Les jeux sont disponibles en anglais et en espagnol (ainsi qu’en français pour les jeux de l’équipe canadienne).

FOX, FS1 et FOX Deportes proposent une sélection de jeux télévisés nationaux tout au long de la saison.

Regardez Columbus Crew sur le Season Pass MLS :

Notre choix : Comprend : chaque match de saison régulière, les séries éliminatoires de la Coupe MLS, la Coupe des Ligues et plus encore S’inscrire

La Lamar Hunt US Open Cup, l’équivalent américain de la FA Cup, est disponible sur plusieurs plateformes à partir de 2023. L’application Bleacher Report Football et la chaîne YouTube, YouTube de US Soccer, CBS Sports Golazo Network, CBSSN, Paramount+, Telemundo et Peacock ont ​​tous organisé des matchs au cours de cette période. saison.

La Coupe des Ligues est disponible dans son intégralité sur le Season Pass MLS, avec certains matchs diffusés simultanément sur FOX et FS1. La couverture télévisée espagnole est disponible sur Univision, UniMás et TUDN.

La Coupe des Champions de la CONCACAF est télévisée sur FS1, Univision, UniMás et TUDN.

Histoire de l’équipage de Columbus

Initialement appelé « Eclipse », Columbus était l’un des dix clubs fondateurs de la MLS, annoncé pour la première fois en 1994. En 1995, le footballeur professionnel américain Lamar Hunt a été annoncé comme propriétaire du club. En 1995, le nom « Crew » a été dévoilé, accompagné d’un badge culte représentant trois ouvriers du bâtiment.

Le club a commencé à jouer dans l’immense stade de l’Ohio sur le campus de l’Ohio State. Mais en 1999, ils contribueront à changer à jamais l’image du football aux États-Unis. Le Crew Stadium a été le tout premier stade dédié au football en MLS et seulement le deuxième de tout le pays à l’ère moderne après le stade Blackbaud de Charleston, ouvert peu de temps auparavant.

Le site allait devenir le modèle d’un grand nombre de stades de football qui l’ont suivi. Il accueillerait également de nombreux matchs américains importants au fil des ans.

Le Crew remporterait son premier titre majeur en 2002, l’Open Cup. En 2004, 2008 et 2009, ils ont remporté le Supporter’s Shield. Ils soulèveraient également la Coupe MLS en 2008.

Après cela, le Crew est devenu connu plus pour la controverse qu’autre chose. Fin 2017, des informations ont été divulguées selon lesquelles Anthony Precourt, alors propriétaire, tentait de déplacer l’équipe à Austin, au Texas, pour la saison 2018. Les habitants et les supporters se sont ralliés à « #SaveTheCrew » – et l’effort a réussi, Precourt ayant constitué une équipe d’expansion et de nouveaux propriétaires gardant le Crew à Columbus.

Cela s’est également accompagné d’un nouveau stade du centre-ville, Lower.com Field, qui a inauguré en 2019. Alors qu’il était en construction, le Crew a remporté sa deuxième Coupe MLS en 2020.

En 2021, le club a échoué dans un effort de changement de marque, dans lequel il avait l’intention d’avancer simplement sous le nom de « Columbus SC ». Les fans ont fortement rejeté cette décision et, quelques semaines plus tard, l’équipe a fait marche arrière, revenant au nom du Crew et modifiant le nouveau badge du club.

