Programme TV du Club de Bruges pour les téléspectateurs américains

Le Club de Bruges est la deuxième équipe la plus décorée de Belgique – seul Anderlecht a plus de titres.

Où puis-je regarder le match du Club de Bruges ?

Fondé: 1891

Stade: Stade Jan Breydel

Directeur: Ronny Deïla

Meilleur classement belge de haut vol : Champions (18 fois)

Titres en Coupe de Belgique : 11

ESPN + est l’endroit où trouver les matchs de la Pro League belge. Le Club de Bruges fait souvent partie des clubs présentés chaque semaine.

Paramount + a des compétitions de l’UEFA telles que la Ligue des champions, la Ligue Europa et la Ligue de conférence.

Vous trouverez ces tournois, mais en espagnol, sur Univision, TUDN, UniMás et ViX.

Histoire du Club de Bruges

Le Club Brugge Koninklijke Voetbalvereniging était à l’origine connu sous le nom de « Brugsche Football Club » et fondé en 1890. Il a été refondé un an plus tard en 1891 et cela est considéré comme la création officielle.

Le club a été membre fondateur de la première ligue belge, en 1895-96. Peu de temps après, cependant, des difficultés financières ont poussé le club à quitter l’union nationale d’athlétisme et un club dissident appelé « Football Club Brugeois » a été fondé. Mais très peu de temps après, en 1897, ils se sont remis ensemble. Le nom Club Brugge, en néerlandais, ne sera adopté qu’en 1972.

1920 est l’année du premier titre de champion du club. Ils ont ajouté « Royal » au nom du club pour célébrer, qui vit aujourd’hui dans le nom, car le « KV » dans Club Brugge KV signifie Koninklijke Vereniging (« Royal Club »).

Au milieu du XXe siècle, le club passe de nombreuses saisons en deuxième division. Mais depuis 1958, ils ont été au premier rang sans interruption jusqu’à nos jours.

En 1972, lorsque le nom moderne a été adopté, le club a remporté son deuxième titre de champion. Ils en ont remporté seize autres depuis, ce qui est bon pour le deuxième club belge. Ils ont remporté onze Coupes de Belgique, le plus de tous les temps.

Bruges peut également se vanter d’être le seul club belge à ce jour à s’être qualifié pour une finale européenne. Ils ont perdu les finales de la Coupe UEFA 1976 et de la Coupe d’Europe 1978 contre Liverpool.

Le stade Jan Breydel est le domicile du club depuis 1975 et a accueilli quatre matches de l’Euro 2000.

