Programme TV du Chicago Fire : regardez The Fire en action

Les fans de football de la deuxième ville peuvent regarder chaque match avec ce programme Chicago Fire TV.

Le Fire a été l’une des deux premières équipes d’expansion de la MLS, rejoignant la ligue en 1998.

Programme TV du Chicago Fire

Chicago Fire à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

samedi 21 octobre 18h00 HE New York City FC contre Chicago Fire FC (MLS)



Fondé: 1997 (première saison MLS 1998)

Stade: Champ Allianz

Directeur: Frank Klopas (par intérim)

Coupes MLS : 1 (1998)

Autres titres : Supporter’s Shield (2003), US Open Cup (1998, 2000, 2003, 2006)

Où puis-je regarder le Fire Match ?

Tous les matchs de la MLS, y compris les séries éliminatoires de la Coupe MLS, se déroulent sur le Season Pass MLS, en anglais, espagnol et français, le cas échéant.

Les émissions télévisées à l’échelle nationale sont disponibles chaque semaine sur FOX/FS1/FOX Deportes.

Regardez Chicago Fire sur le Season Pass MLS :

La Lamar Hunt US Open Cup peut être localisée sur un certain nombre de plateformes. L’application Bleacher Report Football et la chaîne YouTube, YouTube de US Soccer, CBS Sports Golazo Network, CBSSN, Paramount+, Telemundo et Peacock ont ​​tous organisé des matchs à différents stades en 2023.

La Coupe des Ligues est diffusée en direct dans son intégralité sur le Season Pass MLS. FOX, FS1, Univision, UniMás et TUDN diffusent certains jeux de la concurrence à la télévision.

En ce qui concerne la compétition de la Coupe des Champions de la CONCACAF, cette compétition se déroule également sur FS1, Univision, UniMás et TUDN.

Histoire des incendies de Chicago

Le Chicago Fire a été l’une des deux premières équipes d’expansion de la MLS, rejoignant la ligue aux côtés du Miami Fusion lors de la saison 1998. Le club a été officiellement fondé le 8 octobre 1997, sous le nom de Chicago Fire Soccer Club, à l’occasion du 126e anniversaire du grand incendie de Chicago de 1871. Nike, partenaire original du kit MLS, voulait que l’équipe s’appelle « Chicago Rhythm », mais cela a été rejeté par la direction de l’équipe.

Sous la direction de l’entraîneur Bob Bradley, le Fire est sorti à plein régime au cours de la première année. Remarquablement, ils ont réalisé le doublé dès leur première saison, remportant la Coupe MLS et la Coupe US Open. Ils remporteraient également l’Open Cup 2000 et termineraient deuxième de la Coupe MLS cette année-là. En 2003, le Fire a remporté son premier, et unique à ce jour, l’honneur du Supporters’ Shield, aux côtés d’une autre Open Cup.

Dès leurs débuts, les Fire ont joué au Soldier Field historique, situé sur les rives du lac Michigan, au sud du centre-ville de Chicago. Le site a été radicalement reconstruit en 2002-03 et le club a été contraint de déménager à Naperville, à proximité, pendant deux saisons. Ils sont retournés à Soldier Field pour deux saisons supplémentaires.

En 2006, le Fire a ouvert ce qu’on appelle aujourd’hui le stade SeatGeek dans la banlieue de Bridgeview. Ils couronneraient cette saison avec un quatrième titre en Open Cup.

Changements en cours

En 2019, le Fire a dévoilé une nouvelle image visuelle de l’équipe, y compris un changement de nom pour Chicago Fire. Football Club. De nouvelles couleurs et un nouvel écusson ovale ont remplacé le dessin original de la croix de Saint Florian. Cela a suscité de nombreuses critiques et réactions négatives de la part des fans. En 2021, un nouveau logo a été dévoilé qui revient à un look plus traditionnel.

En 2020, le club est revenu à Soldier Field, partageant avec les NFL Bears après de nombreuses années seuls à Bridgeview. Les Chicago Red Stars de la NWSL utilisent toujours l’ancien stade du Fire, il a brièvement accueilli le Chicago House AC de NISA. À partir de 2023, les Bears prévoient de déménager à terme dans un nouveau stade, ce qui laissera le Fire comme principal locataire de Solider Field.

