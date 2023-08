Programme TV du Borussia Mönchengladbach – World Soccer Talk

Consultez notre programme TV Borussia Mönchengladbach pour savoir comment regarder Die Fohlen aux Etats-Unis.

Gladbach est l’un des grands clubs de la région du Rhin en Allemagne, cherchant à retrouver les gloires des années passées.

Où puis-je regarder le match du Borussia Mönchengladbach ?

Borussia Mönchengladbach à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

vendredi 11 août 12h00 HE TuS Bersenbrück contre Borussia Mönchengladbach (DFB-Pokal allemand)

samedi 19 août 09 h 30 HE FC Augsbourg contre Borussia Mönchengladbach (Bundesliga allemande)

samedi 26 août 12 h 30 HE Borussia Mönchengladbach contre Bayer Leverkusen (Bundesliga allemande)

samedi 02 septembre 12 h 30 HE Borussia Mönchengladbach contre Bayern Munich (Bundesliga allemande)



Fondé: 1900

Stade: Borussia-Parc

Directeur: Gérard Seoane

Meilleur résultat allemand de haut vol : Vainqueurs (1970, 1971, 1975, 1976, 1977)

DFB-Pokal : Vainqueurs (1960, 1973, 1995)

Titres européens : Coupe UEFA (1975, 1979)

Programme TV et liens de diffusion du Borussia Mönchengladbach

Chaque match de Gladbach, et en fait toute la Bundesliga, est diffusé en direct aux États-Unis sur ESPN +.

La maison du DFB-Pokal chaque année est également ESPN +.

Lorsque Gladbach se qualifie pour les compétitions de l’UEFA, recherchez les matchs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa sur Paramount+.

En espagnol, vous pouvez regarder ces mêmes matchs de l’UEFA sur Univision, TUDN, UniMás, ainsi que sur le service de streaming ViX.

Histoire du Borussia Mönchengladbach

Envie d’une bouchée ? Le nom complet du club est Borussia Verein für Leibesübungen 1900 e. V. Mönchengladbach. Habituellement, ils sont simplement appelés Mönchengladbach ou BMG.

Le club a été officiellement fondé sous le nom de « Fussball Club Borussia 1900 » au tournant du XXe siècle. Une fusion avec un autre club en 1919 a donné au club le nom de 1889 VfTuR M.Gladbach, mais cela n’a pas duré longtemps. Deux ans plus tard, ils se séparent et le nom Borussia Mönchengladbach entre en vigueur pour la première fois.

Après avoir traversé des années compliquées englobant les périodes de l’après-guerre, de l’entre-deux-guerres et de la Seconde Guerre mondiale, le club espérait faire partie de la Bundesliga. Mais ce n’est qu’à partir de la saison 1965-66 qu’ils seront promus dans la nouvelle élite.

Les années 1970 se révéleront être l’âge d’or de Gladbach. Les cinq titres de Bundesliga du club sont survenus au cours de cette décennie, ainsi qu’une victoire DFB-Pokal, deux titres de Coupe UEFA et une performance de finaliste en Coupe d’Europe (et la Coupe Intercontinentale qui a suivi).

Depuis, les choix sont minces pour le club. Seuls les trophées DFB-Pokal 1995 et 2008 2. Bundesliga proviennent des 40 dernières décennies.

Mais ils ont atteint les 16 derniers de la Ligue des champions et de la Ligue Europa ces dernières années et ont disputé toutes les saisons sauf une dans l’élite depuis 2001.

Borussia MönchengladbachActualités

