Programme TV d’OL Reign : regardez The Bold en action

Regardez chaque match de la première équipe féminine de Seattle avec notre programme télévisé OL Reign.

Les Reign sont trois fois champions de la NWSL en saison régulière et ont eu une identité évolutive au cours de leur histoire.

Programme TV d’OL Reign

OL Reign à la TV et en streaming : US uniquement :

dimanche 15 octobre 17h00 HE Red Stars de Chicago contre OL Reign (NWSL)



Fondé: 2012 (première saison NWSL 2013)

Stade: Champ de lumière

Directeur: Laura Harvey

Titres NWSL : 0

Autres titres : NWSL Shield (2014, 2015, 2022), The Women’s Cup (2022)

Où puis-je regarder le match Reign ?

À partir de 2024, la NWSL a conclu un accord de diffusion avec ESPN, CBS, Amazon et Scripps.

Revenez bientôt pour plus de détails sur où trouver des jeux au fur et à mesure du déploiement de la nouvelle offre.

Regardez OL Reign sur Paramount+ :

Notre choix : Comprend : Ligue des champions, Ligue Europa, Serie A, NWSL, Primera argentine, Brasileirão, Premiership écossaise, Super League féminine, etc. Essai gratuit de 7 jours

Histoire du règne de l’OL

Connu à l’origine sous le nom de Seattle Reign FC, le club était membre fondateur de la NWSL lorsque la ligue a débuté en 2013. « Reign » fait référence au temps pluvieux du nord-ouest du Pacifique, et le logo original du club représentait une reine portant une couronne. Une équipe professionnelle de basket-ball féminin dans les années 1990 s’appelait également Seattle Reign, qui dans ce cas était un clin d’œil à la star des Seattle SuperSonics des années 90, Shawn Kemp, connu sous le nom de « The Reign Man ».

Plusieurs joueurs de renom figuraient sur la liste inaugurale de Seattle, dont Megan Rapinoe et Hope Solo.

Le Reign a commencé sa vie au Starfire Stadium de Tukwila, Washington. La petite salle était également le terrain d’entraînement des Sounders de Seattle et avait accueilli des matchs pour ce club à l’époque de la USL. En 2014, l’équipe a déménagé au centre-ville de Seattle et au Memorial Stadium.

2014 a apporté le premier succès sur le terrain pour Seattle, en remportant le NWSL Shield – le championnat de la saison régulière, et en terminant également deuxième des séries éliminatoires. Ils reproduiraient ces mêmes résultats en 2015.

Après cinq saisons à Memorial, le Reign est entré en partage de terrain avec Tacoma Defiance (équipe de réserve des Sounders) et l’équipe de baseball Tacoma Rainers.

Cet éloignement de Seattle a entraîné un changement de nom, supprimant « Seattle » du surnom du club et devenant simplement « Reign FC ».

Ils n’ont pas encore atteint le match de championnat de la NWSL depuis 2015, mais le club a de nouveau remporté le Shield, en 2022.

Propriété à l’étranger

En 2020, un autre maillot de marque s’est produit, lorsque l’équipe a été rachetée par la propriété du club français de l’Olympique Lyonnais. Le club a changé de couleur en rouge, blanc, bleu et or et est devenu connu sous le nom d’OL Reign. En 2022, l’équipe a déplacé les matchs à domicile au Lumen Field. Cela signifie qu’ils partagent désormais avec les Sounders et les Seahawks – la seule équipe de la NWSL à jouer dans un stade de la NFL.

Dès 2023, OL Groupe cherche à céder le club. Cette nouvelle, couplée à la vente en 2023 de l’équipe féminine française de l’OL et du Washington Spirit de la NWSL au même nouveau propriétaire, signifie probablement qu’un autre changement de marque se profile à l’horizon pour OL Reign.

Ne ratez aucun match d’OL Reign

Avec l’aimable autorisation de World Soccer Talk, téléchargez une copie gratuite du Guide ultime de télévision et de streaming de football, qui contient des détails sur les endroits où regarder toutes les ligues du monde entier à la télévision américaine et en streaming.

Pour savoir quand les matchs de football ont lieu, téléchargez l’application gratuite Soccer TV Schedules qui comprend des listes de tous les matchs de football en direct disponibles aux États-Unis (disponible sur les appareils Apple iOS et les appareils Android).

Photo de : Imago