Programme TV des Wolves pour les téléspectateurs américains

Vous pouvez utiliser ce programme télévisé des Wolves pour vous assurer de suivre chaque match des Wolverhampton Wanderers.

Les Wolverhampton Wanderers remontent à 1877 et étaient membres fondateurs de la Ligue de football.

Programme TV des Wolves et liens de streaming

Wolverhampton à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

samedi 26 août 10h00 HE Everton contre Wolverhampton Wanderers ( Premier League anglaise )

dimanche 03 septembre 09h00 HE Crystal Palace contre Wolverhampton Wanderers ( Premier League anglaise )



Fondé: 1877 (en tant que St. Lukes FC)

Stade: Molineux

Directeur: Gary O’Neil

Titres anglais de haut niveau : 3 (1954, 1958, 1959)

Titres de la FA Cup : 4 (1893, 1908, 1949, 1960)

Meilleure finition européenne : Finaliste de la Coupe UEFA (1972)

Où trouver les loups à la télévision

La majorité des jeux EPL que vous verrez à la télévision sont sur USA Network. NBC diffuse généralement un match chaque week-end. Les jeux qui ne sont diffusés sur aucune des chaînes de télévision sont diffusés sur Peacock Premium. Universo et Telemundo sont les sites où vous trouverez des jeux à la télévision en espagnol.

La FA Cup et la League Cup sont disponibles sur ESPN+. Pendant ce temps, les tournois de clubs de l’UEFA comme la Ligue des Champions et la Ligue Europa sont diffusés sur Paramount+, avec une couverture espagnole sur Univision/TUDN/UniMás/ViX.

Histoire des loups

Le Wolverhampton Wanderers Football Club a été fondé à l’origine sous le nom de « St. Luke’s FC » par deux élèves de l’école St. Luke’s Church. Deux ans plus tard, ils ont fusionné avec la branche football d’un club de cricket local appelé Blakenhall Wanderers, d’où le nom de Wolverhampton Wanderers.

Le club a joué pour la première fois en FA Cup en 1884 et a rejoint la Ligue de football en tant que membre fondateur en 1888. Ils ont terminé troisième cette saison-là et ont également atteint la finale de la FA Cup. C’est également l’année où ils s’installent à Molineux, qui reste encore aujourd’hui leur terre natale.

Les Wolves ont remporté leur premier titre en FA Cup en 1893, battant Everton 1-0 en finale. Alors qu’ils étaient en deuxième division en 1908, ils réussirent à remporter à nouveau la FA Cup, cette fois en battant Newcastle United.

Avance rapide jusqu’aux années 1950, ce fut l’époque la plus réussie de la longue histoire du club. Sous la direction de l’ancien joueur et aujourd’hui manager Stan Cullis, le club a remporté ses trois titres de première division, en 1954, 1958 et 1959. Ils ont également ajouté leur quatrième et dernière à ce jour, la FA Cup en 1959/60.

Les Wolves ont été l’une des premières équipes anglaises à disputer la Coupe d’Europe (aujourd’hui Ligue des Champions). Bien qu’ils n’aient jamais goûté à la gloire européenne, ils ont atteint la finale de la Coupe UEFA en 1972. Cette époque les a vu remporter la Coupe de la Ligue à deux reprises, en 1974 et 1980.

Les années 1980 ont marqué le début d’une ère moderne de divisions de haut en bas. Ils sont tombés jusqu’à la division quatre dans les années 80, mais sont depuis devenus principalement une équipe de division un et deux. Depuis 2023, ils sont en Premier League depuis 2018.

Un fait amusant à propos des Wolves est que le légendaire chanteur de rock Robert Plant de Led Zeppelin est un grand fan et est en fait vice-président honoraire du club. La couverture de l’album solo de Plant de 1988 présente des graphismes de loup qui ressemblent à l’écusson de Wolverhampton.

Actualités et histoires sur les loups

