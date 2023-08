Programme TV de Toulouse pour les téléspectateurs américains

Notre programme TV de Toulouse contient toutes les informations sur les endroits où vous pouvez regarder la France Les Violettes.

Principalement une équipe de première division tout au long de son histoire, Toulouse a récemment remporté son premier titre majeur.

Programme TV de Toulouse et liens de streaming

Toulouse à la télé et en streaming : États-Unis uniquement :

dimanche 27 août 09h00 HE Strasbourg contre Toulouse FC ( Ligue 1 française ) être au sport , être au sport , beIN SPORTS en Español , beIN SPORTS en Español , Fanatiz, Fanatiz, Fubo, Fubo, Sling World Sports, Sling World Sports, Fronde Latino Fronde Latino



Fondé: 1970

Stade: Stade de Toulouse

Directeur: Carles Martinez Novell

Titres de Ligue 1 : 0

Titres en Coupe de France : 1 (2023)

Meilleure finition européenne : Deuxième tour de la Coupe UEFA (1987, 1988)

Les matchs de Toulouse et tous les matchs de Ligue 1 peuvent être visionnés sur beIN SPORTS aux États-Unis.

Entre beIN SPORTS (anglais), beIN SPORTS en espagnol (espagnol) et beIN CONNECT (streaming), chaque match de Ligue 1 est diffusé en direct.

Pendant ce temps, FOX Sports est l’endroit où vous trouverez la compétition de la Coupe de France.

Lorsque Toulouse participe à des tournois européens, Paramount+ est l’endroit où vous trouverez la Ligue des champions et la Ligue Europa. Univision, TUDN et UniMás gèrent la couverture espagnole (ViX diffuse des jeux non télévisés en espagnol).

Histoire toulousaine

Le Toulouse Football Club n’est pas vraiment le premier Toulouse Football Club. De 1937 à 1967, un autre club du même nom a joué dans la ville, remportant la Coupe de France 1957 et jouant une grande partie de son histoire dans l’élite.

Mais des problèmes financiers ont forcé une fusion avec le Red Star basé à Paris, et 1967 a été la dernière année du club.

Trois ans plus tard, un successeur a émergé, appelé Union Sportive Toulouse. Ce club prendra le nom de Toulouse FC en 1979 et sera promu en Ligue 1 en 1982.

Toulouse a rebondi entre les divisions au fil des ans, en particulier du milieu des années 1990 au début des années 2000. Depuis, ils n’ont fait qu’un bref séjour en Ligue 2 pendant deux saisons au début des années 2020.

Après avoir retrouvé une place dans le peloton de tête, les choses se sont encore améliorées puisque le club a remporté la Coupe de France en 2023, son premier trophée majeur, et à son tour une place en Ligue Europa.

Le Stadium de Toulouse accueille 33 150 supporters. Initialement ouvert en 1937, le terrain a accueilli des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 1998, des Coupes du Monde de Rugby 2007 et 2023 et de l’Euro 2016.

Photo: Imago