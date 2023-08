Programme TV de Stuttgart pour les téléspectateurs américains

Le programme télévisé du World Soccer Talk VfB Stuttgart contient des informations sur la façon d’attraper Mourir pourri sur un écran près de chez vous.

Stuttgart est le huitième plus grand club de football d’Allemagne en termes de membres et comprend également des sections de hockey sur gazon, de tennis de table et d’athlétisme.

Programme de télévision du VfB Stuttgart et liens de streaming

VfB Stuttgart à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

samedi 12 août 07h00 HE TSG Balingen contre VfB Stuttgart ( DFB-Pokal allemand )

samedi 19 août 09 h 30 HE VfB Stuttgart vs. VfL Bochum ( Bundesliga allemande )

vendredi 25 août 14 h 30 HE RB Leipzig contre VfB Stuttgart ( Bundesliga allemande )

samedi 02 septembre 09 h 30 HE VfB Stuttgart vs. SC Fribourg ( Bundesliga allemande )



Fondé: 1893

Stade: MHPAréna

Directeur: Sébastien Hoeneß

Meilleur résultat allemand de haut vol : Champions (1950, 1952, 1984, 1992, 2007)

Titres DFB-Pokal : 3 (1954, 1958, 1997)

Meilleure finition européenne : Finaliste de la Coupe UEFA (1989)

Où puis-je regarder le match de Stuttgart ?

Vous trouverez l’intégralité du calendrier de la Bundesliga sur ESPN + en anglais et en espagnol. Le DFB-Pokal, la meilleure compétition de coupe d’Allemagne, est également disponible sur ESPN +.

Ces dernières saisons, la qualification UEFA est même devenue hors de portée pour Stuttgart. Lors de leur retour au jeu continental, toutes les principales compétitions interclubs de l’UEFA sont diffusées en direct sur Paramount+ en anglais.

Univision, TUDN et UniMás télévisent ces matchs, tandis que ViX diffuse des jeux non télévisés en espagnol.

Regardez le VfB Stuttgart sur ESPN+ :

Histoire du VfB Stuttgart

Verein für Bewegungsspiele Stuttgart 1893 e. V. – mais vous pouvez simplement les appeler Stuttgart – remonte à 1893. C’est via une connexion avec le Stuttgarter Fußballverein qui a en fait commencé comme équipe de rugby cette année-là. Le Stuttgarter FV a fusionné avec le FC Krone Cannstatt en 1912, créant le club que nous connaissons aujourd’hui.

Les cinq titres allemands de Stuttgart sont divisés en deux époques – deux avant la création de la Bundesliga en 1963 et trois depuis. Les trois triomphes DFB-Pokal du club sont également répartis, deux dans les années 1950 et le troisième en 1997. Le titre de Bundesliga de 1992 était particulièrement serré, puisque Stuttgart l’emportait sur Dortmund par différence de buts.

Le titre de champion le plus récent de Stuttgart en 2007 était juste avant l’ère de la domination du Bayern Munich qui a commencé en 2012, au cours de laquelle l’équipe munichoise a remporté onze titres d’affilée.

Depuis ce triomphe, Stuttgart a surtout été une équipe de milieu de tableau, subissant même des relégations en 2. Bundesliga en 2016 et 2019. Cependant, dans les deux cas, le club a pu remonter rapidement au premier rang en un seul. saison.

Quelques courses européennes notables sont parsemées au cours des dernières décennies de Stuttgart. 1989 a été leur meilleur résultat, en tant que finaliste de la Coupe UEFA (précurseur de la Ligue Europa). Une décennie plus tard, ils ont également échoué de justesse en finale de la Coupe des vainqueurs de coupe. Et 2000 et 2002 ont vu le club nommé co-champion de la Coupe Intertoto.

Le MHPArena a été construit en 1933 et rénové plusieurs fois au fil des ans. Il a accueilli des matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 1974 et 2006 (y compris le match pour la troisième place en 2006). En outre, il accueille les Euro 1998 et 2024 et a accueilli les finales de la Coupe d’Europe 1959 et 1988.

Nouvelles de Stuttgart

