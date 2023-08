Programme TV de Sturm Graz pour les téléspectateurs américains

Ce programme TV du SK Sturm Graz contient des informations sur les endroits où trouver Le Schwoazn jeux à la télévision et en streaming aux États-Unis.

Le Sturm Graz est triple champion d’Autriche et participe fréquemment aux qualifications pour les compétitions de l’UEFA.

Programme TV du SK Sturm Graz et liens de diffusion en continu

SK Sturm Graz à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

Fondé: 1909

Stade: Arène Merkur

Directeur: Christian Ilzer

Titres autrichiens de l’élite : 3 (1998, 1999, 2011)

Titres de la Coupe d’Autriche : 6 (1996, 1997, 1999, 2010, 2018, 2023)

Meilleure finition européenne : Co-vainqueur de la Coupe Intertoto de l’UEFA (2008)

Où puis-je regarder le match du SK Sturm Graz ?

Les matchs de la Bundesliga autrichienne sont disponibles sur OneFootball.

Pour les compétitions européennes, dont certains matchs de qualification, vous retrouverez des matchs sur Paramount+. Tous les matchs de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa et de la Conference League sont retransmis en direct sur Paramount+, avec des commentaires en anglais.

Univision, UniMás et TUDN organisent des matchs de l’UEFA en espagnol. Les diffusions en direct de matchs non télévisés, y compris les tours de qualification, se font généralement sur le service de streaming ViX.

Regardez le SK Sturm Graz en UEFA sur Paramount+ :

Notre choix : Comprend : Ligue des champions, Ligue Europa, Serie A, NWSL, Primera argentine, Brasileirão, Premiership écossaise, Super League féminine, etc. Essai gratuit de 7 jours

Histoire du SK Sturm Graz

Le SK Sturm Graz, comme de nombreux clubs de son époque, est né en 1909 comme une équipe de travailleurs.

Au début, le club a connu un certain succès dans les ligues régionales. Quelques décennies plus tard, la marche de la guerre a affecté le club – et tous les clubs d’Autriche. Le pays a été absorbé par l’Allemagne nazie et, en tant que tel, est devenu partie intégrante du système de ligue allemand restructuré. Ils ont en fait joué dans la version 1940 de ce qui est devenu connu sous le nom de DFB-Pokal.

Après la guerre, en 1949, le Sturm Graz rejoint la ligue nationale autrichienne, devenant ainsi la première équipe non basée à Vienne. Graz est la deuxième plus grande ville du pays après Vienne.

Les titres de champion n’arriveront cependant que dans les années 1990, avec des triomphes consécutifs pour clôturer le siècle en 1998 et 1999.

Les principaux rivaux du Sturm Graz sont le Grazer AK, avec qui ils partagent la Merkur Arena. Une proposition de fusion des deux clubs dans les années 1970 s’est heurtée à l’hostilité des deux groupes de supporters. Le stade a été construit en 1995 et s’appelait à l’origine Arnold Schwarzenegger Stadium, en hommage à l’acteur de l’ancien gouverneur de Californie né à proximité.

Ne manquez pas un match du SK Sturm Graz

Avec l’aimable autorisation de World Soccer Talk, téléchargez une copie gratuite de The Ultimate Soccer TV And Streaming Guide, qui contient des détails sur les endroits où regarder toutes les ligues du monde entier à la télévision américaine et en streaming.

Pour savoir quand les matchs de football ont lieu, téléchargez l’application gratuite Soccer TV Schedules qui comprend des listes de tous les matchs de football en direct disponibles aux États-Unis (disponibles sur les appareils Apple iOS et les appareils Android).

Photo: Imago