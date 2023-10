Programme TV de St Louis City : L’équipe de Gateway City

Notre programme télévisé de St Louis City propose tous les matchs de l’une des équipes les plus récentes de la Major League Soccer.

Saint-Louis est l’un des clubs les plus récents du football américain, après avoir débuté la saison 2023.

Programme TV de la ville de St Louis

St Louis City à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

mercredi 04 octobre 22 h 30 HE Whitecaps de Vancouver contre St. Louis City SC (MLS)



Fondé: 2019 (première saison 2023)

Stade: Parc de ville

Directeur: Bradley Carnell

Coupes MLS : 0

Autres titres : 0

Où puis-je regarder le match de St Louis City ?

Chaque match de la MLS (y compris les séries éliminatoires et la Coupe MLS) est disponible en direct sur MLS Season Pass, la plateforme de streaming exclusive de la ligue. Les jeux sont disponibles en anglais et en espagnol (et en français si un club canadien est impliqué).

Une poignée de matchs de championnat sont également diffusés à la télévision nationale sur FOX, FS1 et/ou FOX Deportes.

Regardez St Louis City sur le Season Pass MLS :

Notre choix : Comprend : chaque match de saison régulière, les séries éliminatoires de la Coupe MLS, la Coupe des Ligues et plus encore S’inscrire

La Lamar Hunt US Open Cup, à partir de 2023, est disponible sur plusieurs plateformes. L’application Bleacher Report Football et la chaîne YouTube, YouTube de US Soccer, CBS Sports Golazo Network, CBS Sports Network, Paramount+ et Telemundo ont tous diffusé des matchs à différentes étapes du tournoi.

La Coupe des Ligues est sur le Season Pass MLS, avec certains jeux mis en avant sur FOX et FS1. De plus, certains jeux sont diffusés en espagnol sur Univision, UniMás et TUDN.

La Coupe des Champions de la CONCACAF est présente sur FS1, Univision, UniMás et TUDN.

Histoire de la ville de Saint-Louis

St. Louis City SC (ou comme ils présentent leur nom, St. Louis CITY SC), était techniquement une toute nouvelle équipe d’expansion pour 2023. Contrairement à de nombreuses autres équipes actuelles de la MLS, elles n’ont pas de transfert direct d’une équipe inférieure. -ligue de division. Mais on peut affirmer qu’ils perpétuent l’héritage de leurs prédécesseurs, le Saint Louis FC de l’USL. Jim Kavanaugh, propriétaire minoritaire de l’équipe MLS, était PDG de ce club qui a joué six saisons en USL.

Bien que City ait été officiellement fondée en 2019, il ne s’agissait pas du premier effort visant à amener la MLS dans la ville historique du football. En 2009, une offre a été lancée pour une équipe, mais a été ignorée lors de cette ronde d’expansion en faveur de Portland et de Vancouver. L’éphémère AC St. Louis a joué une saison dans la USSF Division 2 Pro League en 2010.

En 2023, City est devenu le premier club de premier plan à Saint-Louis depuis les Stars lors de la saison 1977 de la NASL. Mais avant cela, ils ont en fait réalisé un test intéressant en 2022. Ils ont lancé leur équipe de réserve MLS NEXT Pro un an plus tôt, et bien que les équipes de réserve soient normalement interdites de l’US Open Cup, puisqu’aucune équipe senior n’y participait, St. Louis City 2 n’a été autorisé à concourir que pendant un an.

Lorsque l’événement principal est arrivé, City a certainement tenu ses promesses. Ils ont débuté leur campagne inaugurale de manière remarquable, remportant leurs cinq premiers matches de championnat. Ils ont été la première équipe de MLS à réaliser cet exploit.

Le club joue au CityPark depuis sa création en MLS. La salle accueille un peu plus de 22 000 fans. En plus des matchs de City, il a accueilli la Gold Cup et des matchs amicaux internationaux. Le tout premier match était un match entre St. Louis City 2 et le Bayer Leverkusen à l’automne 2022.

Ne manquez pas un match de St Louis City

Avec l’aimable autorisation de World Soccer Talk, téléchargez une copie gratuite du Guide ultime de télévision et de streaming de football, qui contient des détails sur les endroits où regarder toutes les ligues du monde entier à la télévision américaine et en streaming.

Pour savoir quand les matchs de football ont lieu, téléchargez l’application gratuite Soccer TV Schedules qui comprend des listes de tous les matchs de football en direct disponibles aux États-Unis (disponible sur les appareils Apple iOS et les appareils Android).

Photo de : Imago