Programme TV de Southampton pour les téléspectateurs américains

Notre programme télévisé de Southampton permettra aux fans des Saints d’être prêts à regarder chaque match de championnat et de coupe.

Les Saints étaient des membres fondateurs de la Premier League, mais sont récemment passés au Championnat.

Programme TV de Southampton

Southampton à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

samedi 02 septembre 07h30 HE Sunderland contre Southampton ( Championnat d’Angleterre )

Vendredi 15 septembre 15h00 HE Southampton contre Leicester City ( Championnat d’Angleterre )



Fondé: 1885

Stade: Stade Sainte-Marie

Directeur: Russell Martin

Meilleur classement anglais dans l’élite : Finaliste (1984)

Titres de la FA Cup : 1 (1976)

Titres de division inférieure : 2 (3e division, 1922 et 1960)

Où puis-je regarder le match de Southampton ?

Une sélection de matchs du championnat EFL est diffusée en direct chaque semaine sur ESPN+. La FA Cup et la League Cup sont également disponibles sur le service de streaming.

Southampton propose également ses propres plates-formes de streaming et audio pour certains jeux.

Regardez Southampton sur ESPN+ :

Si et quand Southhampton revient à l’EPL, les jeux seront en direct sur USA Network, NBC, Telemundo, Universo et Peacock.

Histoire de Southampton

Southampton a été fondé en 1885 sous le nom de St. Mary’s Young Men’s Association FC. Son nom a été modifié dès le début, d’abord en St. Mary’s FC, puis en Southampton St. Mary’s et enfin en Southampton FC en 1897. Le club a rejoint la Southern League en 1984. .

Southampton a remporté la Ligue du Sud à six reprises entre 1897 et 1904. En 1900 et 1902, le club a terminé deuxième de la FA Cup.

À cette époque, un membre de l’Athletic Bilbao espagnol (qui jouait pour l’Atlético Madrid, alors affilié) a acheté 50 kits Southampton lors d’un voyage en Angleterre pour que les clubs puissent les utiliser. C’est pourquoi les deux équipes espagnoles partagent les mêmes couleurs rouge et blanc de Southampton.

En 1920, les Saints rejoignent la Ligue de football au sein de la nouvelle Troisième Division. Ils obtiendront une promotion en 1922, début d’un séjour de trois décennies au deuxième niveau. Le club a été contraint de déplacer les matchs au Fratton Park de Portsmouth lorsqu’une bombe a endommagé son terrain, The Dell, en 1940.

Southampton a atteint la première division pour la première fois en 1966.

Le plus grand honneur à ce jour pour les Saints est venu en 1976, lorsqu’ils ont battu Manchester United en finale de la FA Cup.

De 1978 à 2005, Southampton était membre de l’élite, notamment en tant que membre fondateur de la Premier League en 1992. Les années 2000 ont vu le club relégué à deux reprises, jusqu’en League One en 2009. Les Saints remporteront des promotions consécutives en 2011 et 2012 pour revenir à l’EPL. Ils resteront jusqu’en 2023, date à laquelle ils termineront derniers et reviendront au championnat.

Le stade St Mary’s est le domicile de Southampton depuis son ouverture en 2001. Il peut accueillir 32 384 supporters, ce qui en fait le plus grand terrain de football du sud-est de l’Angleterre. Apparemment, les fans rivaux de Portsmouth ont enterré un maillot de Pompey sous le sol pendant la construction, ce qui aurait maudit le club. Les Saints ont perdu leurs premiers matchs au stade, avant qu’un rituel celtique païen ne soit exécuté et lève apparemment le sort.

