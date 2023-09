Programme TV de Sheffield United pour les téléspectateurs américains

Il est facile de regarder les Blades depuis les États-Unis grâce à notre programme TV de Sheffield United.

Les Blades sont quatre fois vainqueurs de la FA Cup et ont remporté le titre de première division à la fin du 19e siècle.

Programme TV de Sheffield United et liens de diffusion en continu

Sheffield United à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

samedi 02 septembre 07h30 HE Sheffield United contre Everton ( Premier League anglaise ) Réseau américain , Réseau américain , Univers , Univers , Fubo, Fubo, Flux DirectTV, Flux DirectTV, fronde bleue, fronde bleue, Fronde Latino Fronde Latino

samedi 16 septembre 10h00 HE Tottenham Hotspur contre Sheffield United ( Premier League anglaise )



Fondé: 1889

Stade: Rue Bramall

Directeur: Paul Heckingbottom

Titres anglais de haut niveau : 1 (1898)

Titres de la FA Cup : 4 (1899, 1902, 1915, 1925)

Où trouver Sheffield United à la télévision

Les matchs de Premier League sont diffusés chaque semaine sur le réseau USA, NBC diffusant généralement un match chaque week-end. Tous les jeux non diffusés sur aucun de ces réseaux sont diffusés sur Peacock Premium. Universo et Telemundo proposent des jeux télévisés en espagnol.

La FA Cup et la League Cup sont disponibles sur ESPN+.

Dans le cas où Sheffield progresserait en Europe, les tournois de l’UEFA seraient diffusés sur Paramount+, avec des commentaires espagnols sur Univision/TUDN/UniMás/ViX.

Regardez Sheffield United sur Fubo :

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Histoire de Sheffield United

Les toutes premières origines du club viennent du Sheffield United Cricket Club. Cette organisation a été fondée en 1854 et a été la première équipe sportive anglaise à utiliser le mot « United » dans son nom. Les membres du club de cricket ont fondé Sheffield United Football Club en 1889.

Le surnom du club, The Blades, et l’insigne représentant deux épées viennent de la réputation de Sheffield en tant que producteur majeur de couverts. Ils disputent le « Steel City Derby » avec Sheffield Wednesday, à proximité.

Sheffield a été les fondateurs de la deuxième division de la Ligue de football en 1892. Ils ont immédiatement été promus au premier niveau, devenant ainsi le premier club à être promu en première division.

Les Blades ont remporté la Première Division en 1898 et quatre FA Cups – en 1899, 1902, 1915 et 1925. Malheureusement, près d’un siècle plus tard, ces honneurs majeurs restent les plus récents pour le club.

Cependant, grâce aux titres de division inférieure les années suivantes, United détient une rare distinction. Ils sont l’un des cinq clubs à avoir remporté les quatre divisions professionnelles du football anglais.

Le club était membre fondateur de l’EPL en 1992, mais n’a duré que deux saisons avant de passer au deuxième niveau pendant plus d’une décennie. Six saisons dans les années 2010 ont été passées en League One, le troisième niveau, avant de remonter au sommet en 2020.

Bramall Lane a été ouvert en 1885, à l’origine un terrain de cricket. C’est le domicile de Sheffield United depuis toujours. Cette longue présence en fait le plus ancien grand stade de football professionnel au monde accueillant encore des matchs.

Ne manquez pas un match de Sheffield United

Avec l’aimable autorisation de World Soccer Talk, téléchargez une copie gratuite du Guide ultime de télévision et de streaming de football, qui contient des détails sur les endroits où regarder toutes les ligues du monde entier à la télévision américaine et en streaming.

Pour savoir quand les matchs de football ont lieu, téléchargez l’application gratuite Soccer TV Schedules qui comprend des listes de tous les matchs de football en direct disponibles aux États-Unis (disponible sur les appareils Apple iOS et les appareils Android).