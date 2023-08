Programme TV de Schalke 04 pour les téléspectateurs américains

Le programme télévisé de World Soccer Talk Schalke 04 contient tout ce dont vous avez besoin Le Königsblauen à la télévision et en streaming.

Avec plus de 176 000 membres, Schalke est le quatrième plus grand club de football de la planète selon ce critère.

Programme TV de Schalke 04 et liens de diffusion en continu

Schalke 04 à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

Vendredi 25 août 12 h 30 HE Schalke 04 contre Holstein Kiel ( 2. Bundesliga allemande )



Fondé: 1904

Stade: Arena AufSchalke

Directeur: Thomas Reis

Meilleur résultat allemand de haut vol : Champions (1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958)

Titres DFB-Pokal : 5 (1937, 1972, 2001, 2002, 2011)

Meilleure finition européenne : Champions de la Coupe UEFA (1997)

Où puis-je regarder le match de Schalke 04 ?

Tous les matchs de Bundesliga, et certains matchs de Bundesliga, sont diffusés sur ESPN+ en anglais et en espagnol. Le DFB-Pokal, la compétition à élimination directe d’Allemagne, est également disponible sur ESPN+.

Schalke reviendra sans aucun doute dans la qualification pour l’UEFA à un moment donné. Actuellement, toutes les compétitions interclubs de l’UEFA sont diffusées en direct sur Paramount+ en anglais.

Univision, TUDN et UniMás diffusent les matchs de l’UEFA à la télévision, tandis que ViX diffuse tous les matchs non télévisés en espagnol.

Regardez Schalke 04 sur ESPN+ :

Notre choix : Comprend : Bundesliga, LaLiga, FA Cup et plus S’inscrire

Histoire de Schalke 04

Aujourd’hui connu sous le nom de Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e. V., le club a été créé sous le nom de Westfalia Schalke en 1904. Le bleu familier était absent, car le club d’origine portait du rouge et du jaune.

Il a fallu une fusion avec un club de gymnastique pour que Schalke soit accepté dans une ligue allemande officielle en 1912.

En 1924, l’opération football s’est séparée une fois et formellement et a adopté le nom de FC Schalke 04 et les couleurs bleu et blanc que nous connaissons aujourd’hui.

Schalke était absolument dominant dans les années 30 et au début des années 40 dans son championnat régional, restant invaincu à domicile contre onze saisons. Ils n’ont perdu que six matchs à l’extérieur sur cette même période. En 1937, ils remportent à la fois le titre national et la Coupe d’Allemagne, le premier doublé de l’histoire du football allemand.

Après la Seconde Guerre mondiale, ce niveau d’excellence n’est jamais vraiment revenu. Un seul des sept titres nationaux de Schalke est arrivé après 1942, et c’était en 1958, avant l’ère de la Bundesliga.

Mais de solides performances ont conduit le club à être sélectionné pour la première campagne de Bundesliga en 1963. Ils auraient cependant des difficultés dans la nouvelle élite. Ce n’est qu’au début des années 70 que les choses changent, avec une 2e place et une victoire au DFB-Pokal en 1972.

Une série de glissades en 2. Bundesliga dans les années 80 a marqué une époque sombre pour le club, mais ils sont revenus au premier rang en 1991, ce qui serait le début d’un séjour de 30 ans dans l’élite. En 1997, Schalke a remporté la Coupe UEFA en battant l’Inter Milan aux tirs au but.

Les années 2000 ont vu cinq quasi-accidents alors que le club terminait à la deuxième place, ainsi que trois victoires DFB-Pokal. Mais les années 2020 ont jusqu’à présent été une époque désastreuse, avec deux relégations en 2. Bundesliga au cours de la décennie jusqu’à présent.

L’Arena AufSchalke a ouvert ses portes en 2001 et a accueilli la finale de la Ligue des champions 2004, cinq matchs de la Coupe du monde 2006 et quatre matches de l’Euro 2024. Notamment, le lieu dispose d’un toit rétractable et d’un terrain en herbe rétractable.

Actualités Schalke 04

