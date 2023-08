Programme TV de São Paulo pour les téléspectateurs américains

Ce programme télévisé de São Paulo vous permettra de regarder l’un des clubs légendaires du Brésil.

L’un des trois clubs à n’avoir jamais été relégué de la première division, le São Paulo FC a accumulé de nombreux trophées nationaux, nationaux et internationaux au fil des ans.

Programme TV de São Paulo et liens de streaming

São Paulo à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

jeudi 24 août 18h00 HE LDU Quito contre São Paulo ( CONMEBOL Coupe Sud-Américaine ) être au sport , être au sport , beIN SPORTS en espagnol , beIN SPORTS en espagnol , Fanatiz, Fanatiz, Fubo, Fubo, Sling World Sports, Sling World Sports, Sling Latino, Sling Latino, beIN SPORTS Connectez-vous beIN SPORTS Connectez-vous

dimanche 27 août 15h00 HE Amérique Mineiro contre São Paulo ( Brésilien )



Fondé: 1930

Stade: Stade de Morumbi

Directeur: Dorival Junior

Titres brésiliens de première division : 6 (1977, 1986, 1991, 2006, 2007, 2008)

Titres de la Copa Libertadores : 3 (1992, 1993, 2005)

Titres de la Copa Sudamericana : 1 (2012)

Où puis-je regarder le match de São Paulo ?

Suivre le football brésilien aux États-Unis est plus facile que jamais et vous avez le choix. En anglais, chaque match du Brasileirão est diffusé en direct sur Paramount+. Fanatiz et ViX ont également tous leurs matchs en espagnol. Fanatiz propose également des commentaires en portugais.

La Copa Libertadores et la Copa Sudamericana sont diffusées sur beIN SPORTS. beIN SPORTS en Español propose des commentaires en espagnol et des jeux non télévisés (et/ou audio en portugais) sont disponibles sur la plateforme de streaming beIN SPORTS CONNECT (l’accès à celle-ci est disponible si votre forfait TV ou streaming inclut beIN SPORTS).

Vous pouvez trouver les chaînes beIN sur Fanatiz, Fubo et Sling.

Regardez São Paulo sur Paramount+ :

Notre choix : Comprend : Ligue des champions, Ligue Europa, Serie A, NWSL, Primera argentine, Brasileirão, Premiership écossaise, Super League féminine, etc. Essai gratuit de 7 jours

Histoire de São Paulo

Le São Paulo FC a été fondé en janvier 1930 par d’anciens membres de deux autres clubs locaux plus anciens qui avaient alors cessé leurs activités en raison de la professionnalisation du jeu au Brésil. C’est de là que viennent les couleurs rouge (CA Paulistano) et noire (AA das Palmeiras) du club moderne.

Des problèmes internes ont conduit à des difficultés financières précoces, qui ont nécessité une fusion avec un autre club local, mais cela n’a pas suffi à sauver l’équipe de football qui s’est dissoute en mai 1935. Mais quelques semaines plus tard, en juin de la même année, le São Paulo Futebol Clube a été rétabli.

Les premiers succès majeurs du club remontent aux années 1940, remportant le championnat d’État à cinq reprises au cours de la décennie. Peu de temps après, en 1952, la construction de l’Estádio do Morumbi commença. Ce lieu emblématique est le plus grand stade privé de tout le Brésil, avec une capacité de 77 011 places.

Le premier titre national du Brasileirão a eu lieu en 1977, et a été suivi de cinq autres depuis.

Le club a conquis l’Amérique du Sud à trois reprises, remportant la prestigieuse Copa Libertadores en 1992, 1993 et ​​2005. À ces trois occasions, São Paulo est devenu champion du monde, remportant la Coupe Intercontinentale et la Coupe du Monde des Clubs.

Le SPFC est le troisième club le plus décoré du Camelonato Paulista, le tournoi de championnat de l’État de São Paulo. Seuls Palmeiras et Corinthiens ont plus de titres. Le Paulistão est la plus ancienne compétition de championnat du Brésil.

