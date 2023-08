Programme TV de Rennes pour les téléspectateurs américains

Notre programme Rennes TV a tout ce qu’il faut pour suivre Les Rennais des États-Unis.

Le Stade Rennais n’a jamais été champion de Ligue 1, mais a remporté la Coupe de France à trois reprises, dont récemment en 2019.

Programme de Rennes TV et liens de streaming

Rennes à la télé et en streaming : États-Unis uniquement :

dimanche 13 août 11h00 HE Stade Rennais contre Metz ( Ligue 1 française ) être au sport , être au sport , beIN SPORTS en Español , beIN SPORTS en Español , Fanatiz, Fanatiz, Fubo, Fubo, Sling World Sports, Sling World Sports, Fronde Latino Fronde Latino



Fondé: 1901

Stade: Parc Roazhon

Directeur: Bruno Genesio

Titres de Ligue 1 : 0 (2 titres de Ligue 2, 1956 & 1983)

Titres en Coupe de France : 3 (1965, 1971, 2019)

Les matchs de Rennes et de Ligue 1 sont télévisés sur beIN SPORTS aux États-Unis.

Chaque match de la compétition est diffusé chaque semaine en direct, sur la chaîne principale beIN, beIN SPORTS en Español, et/ou en streaming sur beIN CONNECT. Le moyen le plus simple d’obtenir beIN est via Fubo.

Vous pouvez trouver le tournoi de la Coupe de France sur les chaînes FOX Sports – avec des jeux généralement sur FS2 et FOX Soccer Plus.

La Ligue des Champions et la Ligue Europa sont sur Paramount+. Univision, TUDN et UniMás télévisent les matchs de l’UEFA en espagnol, avec des matchs non télévisés en streaming sur ViX.

Regarder Rennes sur Fubo :

Histoire rennaise

Le Stade Rennais Football Club voit le jour le 10 mars 1901. Le club est membre fondateur de la Ligue régionale de Bretagne de football. En 1904, ils fusionneront avec les rivaux locaux du FC Rennais. C’est à cette époque que les couleurs rouges et noires du Rennais ont également été adoptées.

En 1929, les Rennais abandonnent leur ligue, la Ligue de l’Ouest, pour protester contre l’augmentation du nombre de matches de championnat. Pendant quelques années, ils n’ont joué que des matchs amicaux.

Mais en 1930, la Fédération française de football a approuvé le professionnalisme dans le sport en France. Les Rennais deviennent membres fondateurs de la nouvelle ligue professionnelle.

Ce n’est qu’en 1965 que Rennes remporte son premier grand titre, la Coupe de France. Ils remporteront à nouveau la Coupe en 1971 – leur dernier grand honneur depuis de nombreuses décennies, jusqu’à ce qu’ils remportent à nouveau la Coupe en 2019.

S’ils n’ont jamais remporté la Ligue 1, ces dernières années, ils ont défié le haut du tableau. En 2019/20, ils ont terminé troisièmes, leur meilleur résultat à ce jour. Et ils ont enchaîné avec une sixième place en 2021 et des quatrièmes places consécutives en 22 et 23. Briser le mur qui a été le Paris Saint-Germain au cours de la dernière décennie est certainement un défi, mais Rennes a été l’un des meilleurs challengers récemment.

Le club a eu une histoire sporadique en Europe, ne remportant jamais un vrai titre. Cependant, ils sont considérés comme un « co-vainqueur » de l’ancienne Coupe UEFA Intertoto en 2008.

Le Roazhon Park du Stade Rennais a été construit à l’origine en 1912. Reconstruit en 2001, il a accueilli des matchs de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019.

Actualités et reportages rennais

Photo: Imago