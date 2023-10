Ne manquez pas un Claret et Cobalt match avec le programme télévisé de World Soccer Talk Real Salt Lake.

Lorsque RSL a rejoint la MLS, cela a marqué le début de ce que l’on pourrait appeler l’ère moderne de la ligue.

Programme TV de Real Salt Lake

Real Salt Lake à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

samedi 07 octobre 21h30 HE Real Salt Lake contre Sporting Kansas City (MLS)

samedi 14 octobre 22 h 30 HE LA Galaxy contre le Real Salt Lake (MLS)



Fondé: 2004 (première saison 2005)

Stade: L’Amérique premier champ

Directeur: Pablo Mastroéni

Coupes MLS : 1 (2009)

Autres titres : Aucun

Où puis-je regarder le match RSL ?

Vous trouverez tous les matchs de la saison régulière et des séries éliminatoires de la MLS sur le Season Pass MLS. Les commentaires du match sont disponibles en anglais, espagnol et français (lorsqu’une équipe canadienne joue).

Entre FOX et FS1, un match chaque semaine est également diffusé à la télévision nationale.

Regardez Real Salt Lake sur le Season Pass MLS :

Notre choix : Comprend : chaque match de saison régulière, les séries éliminatoires de la Coupe MLS, la Coupe des Ligues et plus encore S’inscrire

La Lamar Hunt US Open Cup peut être sujette à changement. En 2023, l’application Bleacher Report Football et la chaîne YouTube, YouTube de US Soccer, CBS Sports Golazo Network, CBSSN, Paramount+, Telemundo et Peacock ont ​​tous organisé des matchs à différents tours de la compétition.

La Coupe des Ligues dans son intégralité est également disponible sur le Season Pass MLS, avec certains matchs diffusés simultanément sur FOX, FS1, Univision, UniMás et/ou TUDN.

Pour la Coupe des Champions de la CONCACAF, consultez FS1, Univision, UniMás et TUDN pour une couverture télévisée nationale.

La véritable histoire de Salt Lake

L’admission de RSL dans la MLS a annoncé une sorte de renaissance pour la ligue. Salt Lake et Chivas USA, basés à Los Angeles, sont devenus les premières nouvelles équipes de la ligue après la dissolution du Miami Fusion et du Tampa Bay Mutiny trois ans plus tôt.

Annoncé en 2004, le Real Salt Lake a commencé à jouer pour la saison MLS 2005. Le nom « Real », un hommage aux clubs espagnols ayant des liens royaux comme le Real Madrid, semblait être un choix étrange pour une équipe de l’Utah, mais il s’est désormais ancré dans le lexique de la MLS.

Le club a débuté au stade Rice-Eccles de Salt Lake City, qui était également le stade principal des Jeux olympiques d’hiver de 2002. Trois saisons plus tard, le club a ouvert son propre site de football, désormais connu sous le nom d’American First Field, à proximité de Sandy, UT.

Tout au long de son histoire, RSL a toujours participé aux séries éliminatoires de la MLS. La meilleure série de résultats du club à ce jour remonte à 2008-2014. Au cours de cette séquence, ils ont terminé 4e au classement général ou mieux au cours de quatre des six saisons et ont remporté leur seule Coupe MLS en 2009. Cela leur a valu une place dans la Ligue des Champions de la CONCACAF 2010, où ils ont atteint la finale – la première équipe MLS à y parvenir. donc depuis l’an 2000.

En 2013, ils ont frôlé deux échecs, terminant deuxième des séries éliminatoires de la Coupe MLS et de l’US Open Cup.

Plus récemment, en 2021, RSL a atteint les demi-finales des séries éliminatoires, mais ils sont tombés face aux Portland Timbers au cours de ce tour.

