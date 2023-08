Programme TV de Rayo Vallecano pour les téléspectateurs américains

Rattraper tout Rayito – y compris quand et où regarder les matchs – en utilisant notre programme TV Rayo Vallecano.

Vivant dans l’ombre de deux clubs madrilènes beaucoup plus grands, Rayo a réussi à se tailler une belle place dans la capitale espagnole.

Programme de télévision de Rayo Vallecano

Rayo Vallecano à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

lundi 28 août 13 h 30 HE Getafe contre Alavés ( Liga espagnole )



Fondé: 1924

Stade: Campo de Fútbol de Vallecas

Directeur: François

Titres espagnols de haut niveau : 0

Titres espagnols en Coupe du Roi : 0

Titres de division inférieure : 5 (1 deuxième niveau, 4 troisième niveau)

Où puis-je regarder le match du Rayo Vallecano ?

Chaque match de la Liga est diffusé en direct sur ESPN + en anglais et en espagnol. La Copa del Rey figure également sur le service.

La plupart des matchs de la Liga sont également diffusés simultanément sur ESPN Deportes, qui est disponible sur de nombreux plans de câble et de satellite ainsi que sur Fubo et DirecTV Stream.

Regardez Rayo Vallecano sur ESPN+ :

Notre choix : Comprend : Bundesliga, LaLiga, FA Cup, etc. S’inscrire

Rayo n’a joué qu’une seule fois dans une compétition de l’UEFA. Mais si quelque chose de remarquable se produit, vous trouverez ces matchs sur Paramount + (Ligue des champions, Ligue Europa et Ligue de conférence).

En espagnol, Univision, UniMás, TUDN et ViX accueillent les tournois de clubs de l’UEFA.

Histoire du Rayo Vallecano

Rayo Vallecano de Madrid, généralement connu simplement sous le nom de Rayo, est centenaire et a été fondé en 1924. Le club joue dans le quartier de Vallecas, à environ huit kilomètres des deux rivaux locaux, le Real Madrid et l’Atlético Madrid.

Le club a apparemment obtenu sa ceinture rouge distinctive sur les kits en hommage au club argentin River Plate.

Contrairement à ses grands voisins, Rayo n’a pas de boîte à trophées débordante. Loin de ça, en fait.

Rayo n’a jamais gagné la Liga, ni la Copa del Rey. « The Little Thunderbolt » n’a disputé qu’une seule saison de football européen – la Coupe UEFA 2000/01. Et ils ne se sont qualifiés que via le classement du fair-play de l’UEFA, pas les résultats de la ligue.

Rayo Vallecano a été l’incarnation d’un « club yo-yo », ne passant généralement que quelques saisons dans une division donnée avant d’être promu ou relégué. Depuis les années 1970, ils ont rebondi entre les premier, deuxième et troisième niveaux en Espagne.

Les fans américains se souviendront peut-être de la brève expansion du club aux États-Unis. Rayo OKC a joué une saison dans la NASL en 2016. C’était un mariage étrange d’une petite équipe satellite de club espagnol au cœur des États-Unis, dans une ville qui avait déjà un autre club professionnel de division inférieure. Malgré des pertes financières importantes et un soutien terne, l’équipe a terminé à la 4e place, a fait les demi-finales des séries éliminatoires et a présenté des joueurs comme Michel, Robbie Findley et Georgios Samaras.

Alors que le point de vente de l’Oklahoma s’est replié, à Madrid, les choses n’allaient pas beaucoup mieux. Rayo a été relégué en 2016. Ils ont fait des allers-retours depuis, gérant trois campagnes consécutives en Liga de 2021 à 2024.

Campo de Fútbol de Vallecas a ouvert ses portes en 1976 et compte près de 15 000 fans.

Nouvelles du Rayo Vallecano

