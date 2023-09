Programme TV de Nottingham Forest pour les téléspectateurs américains

Le programme télévisé de World Soccer Talk Nottingham Forest présente chaque match du club historique.

Forest est double vainqueur de la Coupe d’Europe (Ligue des Champions), ce qui en fait l’un des six clubs anglais à avoir accompli cet exploit.

Programme TV de Nottingham Forest et liens de diffusion en continu

Nottingham Forest à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

samedi 02 septembre 10h00 HE Chelsea contre Nottingham Forest ( Premier League anglaise )

Lundi 18 septembre 14 h 45 HE Forêt de Nottingham contre Burnley ( Premier League anglaise )



Fondé: 1865

Stade: Terrain de la ville

Directeur: Steve Cooper

Titres anglais de haut niveau : 1 (1978)

Titres de la FA Cup : 2 (1898, 1959)

Titres européens : Coupe d’Europe – 2 (1979, 1980)

Où trouver la forêt de Nottingham à la télévision

Les matchs de Premier League sont diffusés chaque semaine sur USA Network et NBC en anglais. Peacock Premium diffuse des jeux non télévisés. Universo et Telemundo couvrent les matchs en espagnol.

La FA Cup et la League Cup sont diffusées en direct sur ESPN+. Les tournois de l’UEFA sont sur Paramount+ et Univision/TUDN/UniMás/ViX.

Regardez la forêt de Nottingham sur Fubo :

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Histoire de la forêt de Nottingham

Nottingham Forest a été fondée en 1865. Le club jouait à l’origine à l’hippodrome de Forest, d’où son nom « Nottingham Forest ».

Forest est l’un des clubs professionnels les plus anciens au monde, derrière son rival local Notts County, formé trois ans auparavant en 1862. Le derby de Nottingham remonte à 1866. Les deux clubs jouent à moins de 1 000 pieds l’un de l’autre – Forest’s City Ground et County’s. Meadow Lane est située de chaque côté de la rivière Trent. Cela en fait les deux stades professionnels les plus proches d’Angleterre.

Au 19ème siècle, Forest a accueilli d’autres sports comme le bandy et le shinty (tous deux similaires au hockey) et même le baseball (ils furent champions britanniques en 1899). Nottingham a contribué à faire décoller d’autres clubs – en faisant don de maillots à Arsenal et Everton et en aidant Brighton à trouver un terrain d’attache.

Le club a été rejeté lors de sa tentative de rejoindre la Ligue de football lors de sa fondation, mais a finalement rejoint en 1892.

L’époque la plus marquante du club se situe dans les années 1970 et 1980. C’était sous la direction de la légendaire équipe de direction composée de Brian Clough et Peter Taylor. Ils ont remporté leur seul titre de première division à ce jour (1978), deux Coupes de la Ligue (1978 et 1979) et deux Coupes d’Europe consécutives (aujourd’hui Ligue des champions) en 1979 et 1980.

Deux autres titres de Coupe de la Ligue sont arrivés en 1989 et 1990, mais ce fut la fin de l’ère de gloire du club. Ils ont participé à la première saison de Premier League en 1992, mais ont depuis passé la plupart de leur temps dans les niveaux inférieurs. Avant 2022/23, la dernière fois que Forest était en Premier League, c’était en 1999.

Le City Ground accueille 30 000 supporters et a ouvert ses portes en 1898. Trois matches de l’Euro 1996 ont été organisés sur place.

