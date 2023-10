Programme TV de Nashville SC : regardez The Boys in Gold

Chaque jeu pour le Les garçons en or sera à portée de main avec ce programme TV de Nashville SC.

Au moins selon les normes américaines, Nashville a sans doute les origines de « football traditionnel » les plus organiques de toutes les équipes de la MLS.

Programme TV de Nashville SC

Nashville SC à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

Fondé: 2016 (première saison MLS 2020)

Stade: Parc Géodis

Directeur: Gary Smith

Coupes MLS : 0

Autres titres : Finaliste de la Coupe des Ligues (2023)

Où puis-je regarder le match du Nashville SC ?

Le Season Pass MLS vous permettra d’accéder à tous les matchs de ligue et de séries éliminatoires – en anglais, espagnol ou français, selon votre préférence.

De plus, une poignée de jeux télévisés nationaux sont diffusés tout au long de l’année sur FOX et FS1.

Regardez Nashville SC sur le Season Pass MLS :

Notre choix : Comprend : chaque match de saison régulière, les séries éliminatoires de la Coupe MLS, la Coupe des Ligues et plus encore S’inscrire

Les droits sur la Lamar Hunt US Open Cup sont en suspens pour le moment. En 2023, divers jeux ont été présentés sur l’application Bleacher Report Football et la chaîne YouTube, sur YouTube de US Soccer, CBS Sports Golazo Network, CBSSN, Paramount+, Telemundo et Peacock.

Pendant ce temps, l’intégralité de la Coupe des Ligues est sur le Season Pass MLS, avec une offre télévisée supplémentaire qui voit également certains jeux sur FOX, FS1, Univision, UniMás et TUDN.

La Coupe des Champions de la CONCACAF propose également des matchs diffusés sur FS1, Univision, UniMás et TUDN.

Histoire de Nashville SC

De toutes les équipes de la MLS, les origines de Nashville sont celles qui se situent le plus bas dans la pyramide américaine. En 2014, un club NPSL (amateur, de facto niveau quatre sur la pyramide) appelé Nashville FC a été formé par des supporters locaux, avec l’intention d’être une équipe appartenant à des supporters.

Mais en 2016, l’USL a attribué une franchise indépendante à Nashville. En échange d’une participation de 1% dans le capital de l’équipe, le club USL a acquis les couleurs, le logo et le nom de l’équipe NPSL. Peu de temps après, le logo et le nom ont été légèrement modifiés pour devenir Nashville SC.

Avant même que le club ne démarre en USL, cependant, ils ont été achetés par les investisseurs derrière une offre MLS dans la ville, et fin 2017, Nashville a officiellement obtenu une franchise. L’équipe de l’USL a joué pour la première fois en 2018, participant aux séries éliminatoires lors de ses deux campagnes et terminant troisième au classement général en 2019.

Nashville commencerait à jouer en MLS en 2020, en s’ouvrant au Nissan Stadium devant près de 60 000 fans. Cependant, à peine deux semaines après le début de la saison, la MLS a été fermée en raison du COVID-19. En raison de problèmes au sein de l’équipe, ils n’ont pas pu participer au tournoi de bulle « MLS Is Back » à Orlando cet été-là.

Ils se sont cependant qualifiés pour les séries éliminatoires de cette saison lorsque le jeu a repris. Nashville a rencontré son compatriote débutant, l’Inter Miami, lors du tour de qualification, s’imposant 3-0. Ils ont atteint les quarts de finale de la Coupe MLS avant de se retirer.

Avance rapide de trois saisons et ils auraient une autre danse avec leurs cousins ​​​​d’expansion Miami, cette fois lors de la finale de la Coupe des Ligues 2023. Mais ils étaient impuissants face à Messi Mania, alors que Miami complétait son invincibilité dans la compétition pour remporter le titre.

Nashville a emménagé à Geodis Park en 2022, après avoir joué deux saisons au Nissan Stadium de la NFL. Le stade de 30 000 places a également accueilli les équipes nationales américaines masculines et féminines en 2023.

