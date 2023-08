Programme TV de Monza pour les téléspectateurs américains

Amour Je Biancorossi? Le programme télévisé de World Soccer Talk Monza présente chaque match de l’équipe du nord de l’Italie.

Dans une ville davantage connue pour la course automobile, Monza a finalement atteint le sommet du football italien en 2022.

Programme TV de Monza et liens de streaming

samedi 26 août 12 h 30 HE Monza contre Empoli ( Serie A italienne )

samedi 02 septembre 14 h 45 HE Atalante contre Monza ( Serie A italienne )



Fondé: 1912

Stade: Stade Brianteo

Directeur: Raffaele Palladino

Titres italiens de haut vol / coupe: 0 / 0

Titres de division inférieure : 6 (5 Série C, 1 Série D)

Où puis-je regarder le match de Monza ?

Les jeux de Serie A et de Coppa Italia sont disponibles sur Paramount+. Parfois, de gros matchs seront déplacés vers CBS Sports Network à la télévision traditionnelle, mais il est peu probable qu’ils mettent en vedette Monza.

À Monza, surprenez et qualifiez-vous pour l’UEFA Champions League, l’Europa League ou la Conference League, ces matchs sont également sur Paramount+.

Les retransmissions espagnoles des matchs de l’UEFA sont sur Univision, TUDN et/ou UniMás. Streaming en espagnol sur ViX.

Histoire de Monza

L’Associazione Calcio Monza remonte à 1912 sous sa forme originale – Monza Foot-Ball Club. Il s’agissait en fait d’une fusion entre deux clubs précédents.

Le nom moderne d’AC Monza est apparu pour la première fois en 1913, après une autre fusion.

Le club a joué dans une première version de l’élite du football italien en 1920 – mais en 1922, une restructuration du système de ligue les a placés en deuxième division.

En 1933, les couleurs rouge et blanc du club, qui leur valent le surnom de « Blancs et Rouges », sont adoptées. Ce n’est qu’en 1951 que Monza obtint une promotion dans la Serie B moderne, le deuxième niveau.

En 1955, Monza affrontait Vérone lors du tout premier match télévisé en Italie. Au cours des décennies suivantes, l’équipe flirtera avec la Serie A, mais ne parviendra jamais à franchir le cap. En 1977, 1978, 1979 et 1980, ils ont manqué les derniers jours de chaque saison.

Depuis, c’est un va-et-vient entre la deuxième et la troisième division. De graves problèmes financiers ont frappé le club dans les années 2000, provoquant la faillite à plusieurs reprises et un redémarrage de la Serie D en 2015.

Depuis, la situation a connu un redressement remarquable. Trois promotions en six saisons ont vu Monza gravir la pyramide, atteignant la Serie A pour la première fois en 2022.

Ils termineraient à la 11e place avec 52 points – le deuxième total de points le plus élevé jamais enregistré pour un club de Serie A nouvellement promu, et le plus grand nombre de tous les clubs nouvellement promus dans une ligue européenne de premier plan cette année-là. Avant cette promotion, Monza détenait le record du plus grand nombre de saisons en Serie B sans jamais avoir atteint la Serie A.

Le Stadio Brianteo est le stade de Monza et peut accueillir près de 17 000 supporters. Il a été construit en 1988.

