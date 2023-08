Programme TV de Montpellier pour le téléspectateur américain

Notre grille TV de Montpellier vous permettra de connaître tous les matchs à venir de La Pailladeet où vous pouvez regarder.

Le club a un titre de Ligue 1 à son actif – la dernière saison avant le début de l’ère actuelle de domination du PSG en France.

Programme TV de Montpellier et liens de streaming

Montpellier en TV et streaming : US uniquement :

dimanche 27 août 09h00 HE Montpellier vs Stade de Reims ( Ligue 1 française )

dimanche 03 septembre 09h00 HE Lille contre Montpellier ( Ligue 1 française ) être au sport , être au sport , beIN SPORTS en espagnol , beIN SPORTS en espagnol , Fanatiz, Fanatiz, Fubo, Fubo, Sling World Sports, Sling World Sports, Fronde Latino Fronde Latino



Fondé: 1919

Stade: Stade de la Mosson

Directeur: Michel Der Zakarian

Titres de Ligue 1 : 1 (2012)

Titres de la Coupe de France : 2 (1929, 1990)

Meilleure finition européenne : Vainqueurs de la Coupe Intertoto (1999)

Les matchs de Montpellier (et tous les matchs de Ligue 1) sont à retrouver sur les chaînes beIN SPORTS aux USA.

beIN SPORTS (anglais), beIN SPORTS en Español (espagnol) et beIN CONNECT (streaming) proposent chaque semaine une liste complète de matchs de Ligue 1 et une sélection de matchs de Ligue 2.

FOX Sports est le siège de la Coupe de France.

Les tournois européens sont disponibles sur Paramount+ en anglais. Univision, TUDN et UniMás proposent des jeux à la télévision en espagnol (jeux non télévisés diffusés via ViX).

Regardez Montpellier sur Fubo :

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Histoire de Montpellier

Le Montpellier Hérault Sport Club était à l’origine connu sous le nom de Stade Olympique Montpelliérain et fondé en 1919. Le club n’a adopté son nom actuel de Montpellier HSC qu’en 1989.

Montpellier a été l’un des membres fondateurs de la première division professionnelle française en 1932. Mais malgré des débuts en première division, le club n’a remporté le titre qu’une seule fois. Cela s’est produit en 2012, juste avant l’ère actuelle où le Paris Saint-Germain dominait la compétition.

Mais au cours des dernières décennies, l’équipe a remporté trois fois la Ligue 2, deux titres de Coupe de France et la Coupe de la Ligue, aujourd’hui disparue, en 1992.

De plus, Montpellier a remporté un titre européen – l’ancienne Coupe Intertoto, en 1999.

Le Stade de la Mosson a ouvert ses portes en 1972 et a été entièrement refait avant la Coupe du Monde de la FIFA 1998, où il a accueilli six matchs. Il a également accueilli cinq matches de la Coupe du monde féminine 2019, ainsi que de la Coupe du monde de rugby 2007.

