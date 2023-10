Programme TV de Minnesota United – World Soccer Talk

Notre programme télévisé de Minnesota United présente tous les matchs de toutes les compétitions de la MLS. Les huards.

Les Loons ont rejoint la MLS en tant que derniers d’une longue lignée de tenues de football professionnelles du Minnesota.

Programme TV de Minnesota United

Minnesota United à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

samedi 21 octobre 21h00 HE Sporting Kansas City contre Minnesota United FC (MLS)



Fondé: 2010 (première saison MLS 2017)

Stade: Champ Allianz

Directeur: Adrien Heath

Coupes MLS : 0

Autres titres : NASL (2011), saison régulière de la NASL (2014)

Où puis-je regarder le match MNU ?

Tous les matchs de la MLS, y compris les séries éliminatoires, sont disponibles sur le Season Pass MLS, en anglais, espagnol et français (pour les matchs mettant en vedette Montréal, Toronto ou Vancouver).

Les matchs télévisés à l’échelle nationale peuvent être diffusés chaque semaine sur FOX/FS1/FOX Deportes.

Regardez Minnesota United sur le Season Pass MLS :

La Lamar Hunt US Open Cup se déroule, à partir de 2023, sur diverses plateformes. L’application Bleacher Report Football et la chaîne YouTube, YouTube de US Soccer, CBS Sports Golazo Network, CBSSN, Paramount+, Telemundo et Peacock ont ​​présenté des matchs.

La Coupe des Ligues est également disponible sur le Season Pass MLS. Une sélection de matchs est télévisée à l’échelle nationale sur FOX, FS1, Univision, UniMás et TUDN.

La compétition de la Coupe des Champions de la CONCACAF est diffusée sur FS1, Univision, UniMás et TUDN.

Histoire du Minnesota United

Une longue histoire de football professionnel, par étapes, sous de nombreux noms, a conduit à Minnesota United.

Dans les années 1970, les Minnesota Kicks jouaient dans la NASL originale. Ce club a fermé ses portes en 1981. Cependant, ils ont été rapidement remplacés pour la dernière saison de la NASL en 1984, lorsque les Strikers de Fort Lauderdale se sont déplacés vers le nord en raison de l’absence de site couvert adéquat pour le football en arène existant à l’époque dans le sud de la Floride. Ils joueront jusqu’en 1988 dans la ligue MISL en salle.

En 1990, une équipe qui peut sans doute être considérée comme la création du club actuel a été fondée. Le Thunder du Minnesota a débuté en tant qu’équipe d’étoiles indépendante, avant de rejoindre l’USISL en 1993. Ils ont rejoint la A-League, aujourd’hui Championnat USL, en 1997. En 2009, le club faisait partie du groupe d’équipes qui deviendraient le nouvelle NASL, mais cela n’a jamais abouti. Le Thunder a été remplacé par les NSC Minnesota Stars en 2010, l’équipe appartenant au National Sports Center, où jouaient le Thunder et les Stars.

Mais pour la saison inaugurale de la NASL 2011, l’équipe est devenue la propriété de la ligue. Avec un budget restreint et un effectif réduit, ils ont réussi à remporter le titre de champion. Cet arrangement s’est poursuivi en 2012, mais sous un autre nouveau nom, Minnesota Stars FC. Ils ont presque tout gagné à nouveau, mais cette fois en tombant face aux Tampa Bay Rowdies en finale.

Cependant, même s’ils n’ont pas remporté un autre trophée, leur histoire d’outsider et leur succès sur le terrain ont sans doute sauvé le football au Minnesota. Le club a attiré l’attention de Bill McGuire, qui a acheté l’équipe en novembre 2012. Ils ont été rebaptisés avant la saison suivante sous le nom de Minnesota United FC.

Rejoindre la MLS

En 2015, il a été annoncé que le club rejoindrait la Major League Soccer pour 2017. Ils ont triomphé d’une offre locale concurrente soutenue par les propriétaires des Vikings du Minnesota de la NFL (qui deviendront finalement propriétaires d’Orlando City). Les Loons sont devenus l’une des deux seules équipes de la NASL 2011-2017 à rejoindre la MLS. Et ils sont la seule équipe, à ce jour, à rejoindre la MLS à partir d’une division inférieure et à conserver l’écusson de leur équipe existant ainsi que leur nom et leurs couleurs.

Le Minnesota a commencé sa vie en MLS au TCF Bank Stadium, mais a déménagé à l’Allianz Field, un stade ultramoderne, en 2019. Le terrain est situé à Midway, dans le Minnesota, à peu près à mi-chemin entre les deux grandes villes de Minneapolis et de St. Paul.

Ne manquez pas un match de Minnesota United

