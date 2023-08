Programme TV de Majorque pour les téléspectateurs américains

Suivez tous les matchs de la Liga Les Piratas avec le programme télévisé de Majorque de World Soccer Talk.

Programme TV de Majorque

Majorque à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

samedi 26 août 13 h 30 HE Grenade contre Majorque ( Liga espagnole )

dimanche 03 septembre 10 h 15 HE Majorque contre Athletic Bilbao ( Liga espagnole )



Fondé: 1916

Stade: Stade Majorque Son Moix

Directeur: Javier Aguirre

Titres espagnols de première division : 0

Titres espagnols de la Copa del Rey : 1 (2003)

Compétitions européennes : Finaliste de la Coupe des vainqueurs de coupe (1999)

Où puis-je regarder le match de Majorque ?

Tous les matchs de la Liga et certains matchs de la Segunda División sont diffusés en direct sur ESPN+ en anglais et en espagnol chaque semaine. La Copa del Rey est également diffusée sur ESPN+.

La majorité des matchs de LaLiga sont également télédiffusés sur ESPN Deportes. Donc, si vous avez un forfait de câble ou de streaming, comme Fubo, qui inclut Deportes, vous pouvez voir presque tous les matchs sans vous abonner à ESPN+.

Regardez Majorque sur ESPN+ :

Dans le cas où Majorque se qualifie pour la compétition européenne, Paramount+ propose une couverture en anglais et Univision/UniMás/TUDN ainsi que ViX show games en espagnol.

Histoire de Majorque

Le Real Club Deportivo Majorque a été fondé en mars 1916 sous le nom de « Alfonso XIII Foot-Ball Club ». Le club est le seul grand club espagnol basé dans les îles Baléares, situées dans la mer Méditerranée, à l’est de l’Espagne continentale.

Le premier match était contre le FC Barcelone, une humble défaite 8-0. Peu de temps après, le roi d’Espagne lui-même a demandé d’ajouter « Real » au titre, ce qui a donné le nom de « Real Sociedad Alfonso XIII Foot-Ball Club ».

Dans les années 1930, à la veille de la guerre civile où les références à la monarchie étaient interdites, le club changea son nom pour devenir Club Deportivo Majorque. « Real » a été ajouté en 1949, ce qui a donné le nom complet du club que nous connaissons aujourd’hui.

Le club a atteint le premier rang national pour la première fois en 1960. Jusqu’au milieu des années 1980, la participation à la Liga était au mieux sporadique. Ce n’est qu’au milieu des années 90 que le football de première division connut une période soutenue. Cela faisait suite à la première apparition du club en finale de la Copa del Rey en 1991.

Majorque sera à nouveau finaliste du tournoi en 1998, avant de remporter la coupe en 2003. Cela reste la plus haute réussite du club.

Les années 2010 ont été marquées par un ralentissement, avec une relégation en 2013, et un passage en troisième division en 2017. Mais les années 2020 ont été plus douces, avec 4/5 saisons dans l’élite de 2019/20 à 2023/24.

L’Estadi Mallorca Son Moix est le plus grand stade des îles Baléares avec 23 142 places et a été construit en 1999.

