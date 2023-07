Programme TV de Lyon pour les téléspectateurs américains

Notre programme Lyon TV contient tous les détails sur la façon dont vous pouvez regarder l’un des meilleurs clubs de France.

L’Olympique Lyonnais est relativement jeune par rapport aux standards des clubs européens, ayant fait ses débuts en 1950. Mais ils ont réussi à amasser un nombre respectable d’honneurs au cours de leur histoire.

Programme TV de Lyon et liens de streaming

Lyon à la télé et en streaming : États-Unis uniquement :

samedi 05 août 12 h 30 HE Crystal Palace contre Lyon (Club amical)



Fondé: 1950

Stade: Parc Olympique Lyonnais

Directeur: Laurent Blanc

Titres de Ligue 1 : 7

Titres en Coupe de France : 7

Lyon et le reste de la Ligue 1 sont diffusés sur beIN SPORTS aux États-Unis.

Les jeux sont répartis entre la chaîne principale beIN, beIN SPORTS en Español, et beIN CONNECT – leur plateforme de streaming. Le moyen le plus simple d’obtenir beIN est via Fubo.

La Coupe de France est diffusée sur les chaînes FOX Sports – généralement FS2 et FOX Soccer Plus.

Vous pouvez trouver des compétitions de l’UEFA, comme la Ligue des champions et la Ligue Europa, sur Paramount+ pour une couverture en anglais. Si vous cherchez à regarder en espagnol, les matchs sont télévisés sur Univision, TUDN et UniMás, avec un streaming sur ViX.

Regardez Lyon sur Fubo :

Histoire de Lyon

Le précurseur de l’Olympique Lyonnais était un club appelé Racing Club de Lyon (aujourd’hui mieux connu sous le nom de club de rugby Lyon OU) en 1896. La branche football de ce club a débuté en 1899.

Des désaccords au sein du club concernant les joueurs professionnels ont conduit à la formation d’un club dissident en 1950 – ce club est le Lyon que nous connaissons aujourd’hui.

Ils gagneraient la deuxième division au cours de leur deuxième année seulement, gagnant une place dans le peloton de tête. Un trio de titres en Coupe de France a été saupoudré dans les années 1960 et 1970, marquant l’apogée du succès lyonnais du XXe siècle.

Il faudra attendre les années 2000 pour que Lyon prenne vraiment forme. À partir de 2001-02, ils remporteront leurs sept titres de Ligue 1 d’affilée, ce qui reste un record français de titres consécutifs. Ils ont également remporté deux victoires en Coupe de France dans cette ère moderne.

Lyon semblait bien parti pour devenir l’équipe dominante du football français, mais la prise de contrôle qatarie du Paris Saint-Germain a bouleversé le rapport de force en 2011. Le PSG a depuis remporté la grande majorité de l’argenterie française à gagner depuis 2012.

Bien qu’il vive désormais dans l’ombre des géants parisiens, Lyon s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions et de la Ligue Europa ces dernières années, ce qui est aussi loin que ses rivaux dépensiers l’ont fait.

Actualités et reportages sur Lyon

