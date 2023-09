Programme TV de Luton Town pour les téléspectateurs américains

Le programme télévisé de World Soccer Talk Luton Town contient tout ce dont vous avez besoin pour regarder chaque match des Hatters à la télévision et en streaming aux États-Unis.

L’une des histoires les plus remarquables du jeu ces derniers temps, Luton a fait une incroyable remontée dans la pyramide anglaise – jusqu’à la Premier League.

Programme TV de Luton Town et liens de diffusion en continu

Luton Town à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

Vendredi 01 septembre 15h00 HE Luton Town contre West Ham United ( Premier League anglaise ) Réseau américain , Réseau américain , Univers , Univers , Fubo, Fubo, Flux DirectTV, Flux DirectTV, fronde bleue, fronde bleue, Fronde Latino Fronde Latino

samedi 16 septembre 10h00 HE Fulham contre Luton Town ( Premier League anglaise )



Fondé: 1885

Stade: Chemin Kenilworth

Directeur: Rob Edwards

Titres anglais de haut niveau : 0 (1978)

Coupe FA : Finaliste (1959)

Titres mineurs : Coupe de la Ligue (1988), Deuxième Division (1982)

Où trouver Luton Town à la télévision

La Premier League anglaise peut être trouvée sur USA Network et NBC à la télévision en langue anglaise. Peacock Premium propose tous les jeux qui ne sont pas télévisés. Universo et Telemundo sont les endroits où chercher la couverture espagnole.

La FA Cup et la League Cup sont diffusées en direct sur ESPN+. Les compétitions de clubs de l’UEFA telles que la Ligue des champions sont disponibles sur Paramount+ ainsi que sur Univision/TUDN/UniMás/ViX.

Histoire de la ville de Luton

Le Luton Town Football Club a été fondé le 11 avril 1885. Les « Hatters », comme on les surnomme en raison du lien historique de Luton avec l’industrie de la fabrication de chapeaux, ont connu des hauts et des bas importants.

Le club fut en fait le premier du sud de l’Angleterre à devenir professionnel et rejoignit la Ligue de football en 1897. Mais des problèmes financiers les forcèrent à se retirer en 1900. Ils reviendront pour la saison 1920.

En 1955, Luton est promu en Première Division pour la première fois. Ils resteront au premier rang pendant cinq saisons, terminant également deuxième de la FA Cup au cours de cette période.

Puis, dans les années 60, ils rebondissent en deuxième, troisième et enfin quatrième division. Mais les promotions de 1968 à 1974 les ont ramenés en première division. Ce ne serait pas non plus la dernière fois que le club réaliserait un retour épique.

Les années 1980 ont été une époque forte, le club passant de 1982 à 1992 en Première Division. 1988 a été une année marquante, puisque Luton a battu Arsenal en finale de la Coupe de la Ligue. Malheureusement, Luton a terminé en relégation en 1992, ratant la première année de la Premier League. Ce serait la dernière fois qu’ils occuperaient le premier rang jusqu’en 2023.

Le voyage de retour comprenait des déductions de points et une relégation complète de la Ligue de football. Pas plus tard qu’en 2014, Luton Town figurait au cinquième rang de l’Angleterre. Moins d’une décennie plus tard, ils étaient en Premier League.

Kenilworth Road abrite Luton Town depuis 1905. Malgré des rénovations pour le mettre aux normes EPL en 2023, le terrain reste le deuxième plus petit de la ligue avec un peu plus de 11 000 supporters.

