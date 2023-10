Programme TV de l’Union de Philadelphie – World Soccer Talk

Ce programme télé de l’Union de Philadelphie vous permettra d’assister à tous les matchs des meilleurs de Philadelphie.

L’Union était la 16e équipe de la MLS lors de son arrivée en 2008.

Programme TV de l’Union de Philadelphie

Philadelphia Union à la télévision et en streaming : États-Unis uniquement :

mercredi 04 octobre 19 h 30 HE Union de Philadelphie contre Atlanta United FC (MLS)

samedi 07 octobre 19 h 30 HE Union de Philadelphie contre Nashville SC (MLS)



Fondé: 2008 (première saison 2010)

Stade: Parc Subaru

Directeur: Jim Curtin

Coupes MLS : 0

Autres titres : Bouclier des supporters (2020)

Où puis-je regarder le match de l’Union de Philadelphie ?

MLS Season Pass est la plateforme de streaming exclusive de la ligue et propose tous les matchs de la ligue et des séries éliminatoires. Les jeux sont disponibles en anglais, espagnol et français.

FOX et FS1 proposent une sélection de jeux télévisés nationaux tout au long de la saison.

Regardez l’Union de Philadelphie sur le Season Pass MLS :

Les fans ont dû chasser partout en 2023 pour la Lamar Hunt US Open Cup – l’application Bleacher Report Football et la chaîne YouTube, YouTube de US Soccer, CBS Sports Golazo Network, CBSSN, Paramount+, Telemundo et Peacock.

La Coupe des Ligues est sur le Season Pass MLS, avec certains jeux également sur FOX, FS1, Univision, UniMás et TUDN.

La Coupe des Champions de la CONCACAF diffuse des matchs sur FS1, Univision, UniMás et TUDN.

Histoire de l’Union de Philadelphie

Les fans de football de Philadelphie peuvent remercier les fans de football de Philadelphie pour l’existence de l’Union. Le groupe de supporters les Sons of Ben (une référence au célèbre Philadelphien Ben Franklin) a fait campagne avec acharnement pour une équipe à partir de 2007, assistant même à des matchs de MLS dans des endroits voisins comme Washington DC. Leurs efforts ont démontré que la base de fans était là pour soutenir une équipe.

L’Union, nommée ainsi en clin d’œil à l’histoire révolutionnaire américaine, a débuté ses activités en 2010. Leurs kits initiaux étaient calqués sur les uniformes bleu foncé de l’armée continentale. Le club a commencé à jouer au Lincoln Financial Field, domicile des Eagles de la NFL, avec Sébastien Le Toux marquant le premier but de l’histoire du club lors d’une victoire 3-2 contre DC.

Philadelphie a atteint une fois la finale de la Coupe MLS, s’inclinant face au LAFC lors d’une fusillade en 2022. Cependant, ils ont remporté ce qui serait considéré comme un titre de champion dans la plupart des pays – le Supporters Shield pour le meilleur bilan global – en 2020. De plus, ils ont été finalistes à trois reprises à l’US Open Cup.

Le parc Subaru a ouvert ses portes à la mi-saison en 2010. Situé sur les rives du fleuve Delaware et offrant une vue pittoresque sur le pont Commodore Barry, le site offre l’une des plus belles vues du football américain. Le stade a régulièrement accueilli du rugby, notamment le Collegiate Championship, l’équipe nationale américaine et un match de championnat anglais de Premiership. La SheBelieves Cup et la College Cup sont des événements de football majeurs qui ont eu lieu en dehors de la MLS.

