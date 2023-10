Le programme télévisé de l’équipe nationale féminine d’Angleterre de World Soccer Talk présente tous les matchs de la Lionnes.

L’Angleterre est l’une des équipes nationales qui progressent le plus rapidement dans le football féminin. Grâce à l’amélioration des investissements dans les ligues et les équipes nationales, l’équipe nationale s’est constamment battue et a remporté des honneurs majeurs ces dernières années.

La FA féminine d’Angleterre a été créée en 1969.

L’Angleterre a terminé deuxième de l’Euro féminin à deux reprises, en 1984 et 2009. Elle a atteint les demi-finales en 2017, puis en 2022, a finalement remporté son premier honneur majeur en remportant la compétition pour la première fois. Ils allaient vaincre le Brésil lors de la Finalissima de l’UEFA-CONMEBOL au stade de Wembley en 2023.

Lors de la Coupe du monde, l’Angleterre a eu une histoire inégale jusqu’au milieu des années 2010. Ils ont atteint les quarts de finale à trois reprises mais n’ont pas non plus réussi à se qualifier à trois reprises. Mais en 2015 et 2019, les Lionnes ont terminé respectivement troisième et quatrième. Lors d’Australie/Nouvelle-Zélande 2022, l’Angleterre s’est approchée douloureusement du prix ultime. Ils se qualifieraient pour la finale, mais s’inclineraient 1-0 face à l’Espagne.

Programme télévisé féminin d’Angleterre et liens de diffusion en continu

Vendredi 27 octobre 14 h 45 HE Angleterre WNT contre Belgique WNT ( Ligue des nations féminine de l’UEFA )

Vendredi 01 décembre 14 h 45 HE Angleterre WNT contre Pays-Bas WNT ( Ligue des nations féminine de l’UEFA )



Premier jeu: 18 novembre 1972 (victoire contre l’Écosse à Greenock)

Directeur: Sarah Wiegman

Meilleur résultat en Coupe du Monde : Finaliste (2023)

Meilleur résultat aux Championnats d’Europe : Champions (2022)

Où puis-je regarder le match de l’Angleterre WNT ?

L’Euro féminin 2022 a été diffusé sur les réseaux ESPN et ESPN+ en anglais, avec TUDN et ViX gérant la couverture espagnole.

Pendant ce temps, certains matchs de l’UEFA Women’s Nations League sont diffusés sur CBS Sports Network.

Certains matchs de qualification pour la Coupe du monde étaient sur Paramount+ pour le cycle 2023. Les détails de la diffusion de la Coupe du monde en 2027 n’ont pas encore été confirmés. FOX et Telemundo détenaient auparavant les droits des jeux.

Les jeux amicaux peuvent apparaître sur diverses plateformes et chaînes, en fonction du lieu et de l’adversaire du match.

Photo de : Imago.