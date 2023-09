Programme TV de l’équipe nationale du Venezuela

Le programme télévisé de l’équipe nationale du Venezuela de World Soccer Talk présente tous les Vinotino match diffusé aux États-Unis.

Le Venezuela fait partie des équipes nationales (comme l’Italie ou les Pays-Bas) dont les couleurs traditionnelles de leur maillot ne correspondent pas à leur drapeau national. Le surnom «Le Vinotino» se traduit par « Le vin rouge », qui vient de leurs uniformes bordeaux. Ils ont choisi cette couleur dès leurs débuts car elle correspondait aux uniformes de la Garde nationale vénézuélienne.

Le Venezuela est la seule équipe de la CONMEBOL à ne jamais s’être qualifiée pour une Coupe du monde. Cela s’explique en partie par le fait que le baseball est traditionnellement le sport le plus populaire du comté. En fait, la première Coupe du monde pour laquelle ils ont tenté de se qualifier remonte à 1966.

De même, ils n’ont participé à la Copa América (alors connue sous le nom de Championnat sud-américain) qu’en 1967. Ils se sont classés cinquième cette année-là, leur meilleur résultat jusqu’à atteindre la quatrième place en 2011.

Programme TV du Venezuela et liens de streaming

Premier jeu: 12 février 1938 (Défaite contre Panama à Panama City)

Directeur: Fernando Batista

Meilleur résultat en Coupe du Monde : Jamais qualifié

Meilleure finition de la Copa América : 4ème place (2011)

Où puis-je regarder le match du Venezuela ?

La Copa América et les qualifications pour la Coupe du monde sont les événements phares des équipes nationales sud-américaines.

Vous trouverez Copa sur les réseaux FOX (FOX, FS1, FS2) en anglais et Univision/TUDN en espagnol. En 2024, le tournoi se déroulera aux États-Unis pour la deuxième fois et comprendra six équipes invitées de la CONCACAF.

Le format distinctif de ligue à double tour de la CONMEBOL pour les qualifications pour la Coupe du monde est de retour pour le cycle 2026. Pour les éliminatoires de la Coupe du monde, les matchs à domicile sont diffusés aux États-Unis sur le pay-per-view Fanatiz.

Les matchs amicaux sont variés, selon l’adversaire et le lieu du match. Les matchs peuvent apparaître sur n’importe lequel des principaux réseaux de football, alors consultez cette page pour les listes les plus récentes.

