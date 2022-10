Le programme télévisé de l’équipe nationale du Sénégal répertorie tous les matchs de la Lions de la Téranga. Avec de nombreuses stars au programme, il n’est pas surprenant que le Sénégal soit l’une des meilleures équipes africaines des temps modernes.

Les noms notables incluent Sadio Mané du Bayern Munich, le défenseur de Chelsea Kalidou Koulibaly et Idrissa Gueye du PSG. Cet âge d’or des joueurs a valu au Sénégal sa première couronne AFCON en 2021. De plus, il a réussi à se qualifier pour des Coupes du monde consécutives en 2018 et 2022. Par conséquent, attendez-vous à ce que le Sénégal soit un nom à considérer comme un concurrent dans toute compétition qu’il entre dans.

Programme TV de l’équipe nationale du Sénégal et liens de streaming

lundi 21 novembre 12h00 HAE Sénégal vs Pays-Bas (Coupe du monde Fifa)

vendredi 25 novembre 09h00 HAE Qatar vs Sénégal (Coupe du monde Fifa)



Premier jeu: 1959 (victoire contre la Gambie britannique)

Gestionnaire: Aliou Cissé

Meilleur résultat en Coupe du monde : Quarts de finale (2002)

Meilleure finale de la Coupe d’Afrique des Nations : Gagnants (2021)



Des médias sociaux:

Où puis-je regarder le match du Sénégal ?

En raison de la capacité du Sénégal à être un concurrent, ou au moins un qualificatif, pour tous les tournois possibles, les Lions de Teranga sont disponibles dans une variété d’endroits.

Le sommet de cette liste est sûrement la Coupe du monde. Aux États-Unis, cela apparaît sur FOX ou FS1. Cependant, le grand succès le plus récent du Sénégal est survenu à la CAN. Ceci est disponible via beIN SPORTS. La couverture de toutes ces chaînes est disponible via fuboTV, tandis que beIN est également disponible sur Fanatiz et Sling.

Option d’affichage recommandée :

Regardez les matchs du Sénégal Comprend : Coupe du monde, AFCON + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

S’aligner

Comme indiqué précédemment, les points forts de la composition du Sénégal sont Sadio Mané et Kalidou Koulibaly. Ces deux-là ont joué un rôle énorme ces dernières années pour produire les succès du Sénégal. Cependant, la profondeur de l’équipe est ce qui fait une plus grande différence à cet égard.

Titulaire de l’arrière, Edouard Mendy, qui joue son match de club à Chelsea, est véritablement l’un des meilleurs gardiens du monde. Il a fourni des moments magiques lors de la CAN 2021. Par conséquent, il est généralement un verrou pour commencer entre les bâtons.

Le Sénégal a des joueurs qui ne sont peut-être pas des champions du monde, mais qui offrent quand même de la profondeur. Par exemple, Ismaila Sarr, qui joue pour le championnat de Watford, a des éclairs de brillance. Cheikou Kouyaté est un milieu de terrain expérimenté qui joue maintenant pour Nottingham Forest. Enfin, Pape Gueye est un jeune milieu de terrain du club de Ligue 1 de Marseille.

