Programme TV de l’équipe nationale du Paraguay

Ce programme télévisé de l’équipe nationale du Paraguay présente chaque match avec L’Albirroja disponible pour les téléspectateurs américains.

Le Paraguay ne vient peut-être pas immédiatement à l’esprit lorsqu’on pense aux nations sud-américaines de football fortes, mais ils ont été extrêmement compétitifs au fil des années.

Les Blancs et Rouges ont participé à huit Coupes du Monde de la FIFA – la dernière en 2010. Cette année-là, la dernière de quatre participations consécutives, était également leur meilleure performance, atteignant les quarts de finale et terminant huitième. Ils ont atteint les huitièmes de finale lors de leurs quatre dernières apparitions.

En Copa América, l’équipe s’en sort plutôt bien. Ils ont gagné deux fois, en 1953 et 1979, et ont terminé six fois deuxièmes. Leurs huit participations à la finale sont les quatrièmes parmi toutes les nations – seuls l’Argentine, l’Uruguay et le Brésil ont fait mieux.

Programme TV du Paraguay et liens de streaming

Premier jeu: 11 mai 1919 (Défaite contre l’Argentine à Asunción)

Directeur: Guillermo Barros Schelotto

Meilleur résultat en Coupe du Monde : 8e (2010)

Meilleure finition de la Copa América : Champions (1963, 1979)

Où puis-je regarder le match du Paraguay ?

Copa América et qualifications pour la Coupe du monde et les principaux événements de chaque cycle pour les équipes sud-américaines.

FOX Sports propose la Copa América en anglais, tandis que Univision/TUDN diffuse des matchs en espagnol. En 2024, le tournoi revient aux États-Unis, avec l’ajout de six équipes de la CONCACAF.

Le double tournoi de qualification pour la Coupe du monde de la CONMEBOL est de retour pour le cycle 2026. Les matchs à domicile sont diffusés sur l’option de streaming à la carte Fanatiz.

Les matchs amicaux peuvent apparaître presque n’importe où, en fonction de l’adversaire et du lieu du jeu. Cette page contiendra les dernières listes de tous les matchs diffusés aux États-Unis, alors revenez fréquemment.

