Le programme télévisé de l’équipe nationale du Maroc n’a peut-être pas la cohérence des finales et des grands matchs comme les autres nations africaines.

Cependant, c’est toujours une chance de voir l’une des équipes les plus compétitives dans le domaine du football africain. Avec un certain nombre de talents de classe mondiale représentant les Lions de l’Atlas, les matches sont toujours divertissants. De plus, le Maroc a atteint les huitièmes de finale de la CAN lors de chacun des trois derniers tournois.

De toute évidence, le Maroc n’est pas un jeu d’enfant en matière de football africain. Le fait que le Maroc se soit qualifié pour les Coupes du monde 2018 et 2022 témoigne de sa capacité.

Programme TV de l’équipe nationale du Maroc et liens de streaming

mercredi 23 novembre 06h00 HAE Maroc vs Croatie ( Coupe du monde Fifa ) FS1 , FS1 , Telemundo , Telemundo , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Prime de paon, Prime de paon, Vidgo, Vidgo, Sling Bleu Sling Bleu



Premier jeu: 19 octobre 1957 (match nul contre Irak)

Gestionnaire: Walid Regragui

Meilleur résultat en Coupe du monde : Huitièmes de finale (1986)

Meilleure finale de la Coupe d’Afrique des Nations : Gagnants (1976)



Où puis-je regarder le match du Maroc ?

Comme d’autres nations africaines, le Maroc n’est pas nécessairement la nation la plus facile à regarder pour le public américain. Les canaux et les fournisseurs diffèrent en fonction de la concurrence à portée de main.

Le Maroc s’est qualifié pour la Coupe du monde 2022, comme il l’a fait en 2018. Ces matchs sont diffusés sur FS1 ou FOX pour le public américain. Une couverture en espagnol est également disponible sur Telemundo, avec certains jeux sur Universo. En ce qui concerne les compétitions spécifiques à l’Afrique, beIN SPORTS est un choix fiable pour le public. La chaîne diffuse la CAN, le plus grand tournoi international du continent.

Vous pouvez débloquer l’accès aux chaînes FOX ainsi qu’à beIN SPORTS via un abonnement à fuboTV.

Option d’affichage recommandée :

Regardez les matchs du Maroc Comprend : Coupe du monde, AFCON, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

S’aligner

La pièce maîtresse de la formation marocaine est Achraf Hakimi. L’arrière droit du PSG est l’un des meilleurs au monde à son poste. À seulement 23 ans, il compte déjà plus d’un demi-siècle de sélections en équipe nationale. Il peut également dire qu’il a joué pour le Real Madrid, le Borussia Dortmund, l’Inter Milan et le PSG dans sa jeune carrière.

Cependant, le talent du Maroc ne s’arrête pas au latéral gauche. Rejoindre Hakimi dans la ligne arrière est le capitaine Roman Saïss. Saïss, qui a passé une grande partie de son temps avec Wolverhampton Wanderers avant de passer en Turquie, a le plus de sélections de l’équipe marocaine actuelle. Youssef En-Nesyri est le chef de file pour le Maroc. Ses 14 buts en 48 matchs sont les plus élevés de l’équipe actuelle.

Le Maroc avait également l’habitude de présenter Hakim Ziyech. Pourtant, après une retombée avec un ancien entraîneur marocain, l’ailier de Chelsea s’est retiré du jeu international après 40 sélections.

