Le programme télévisé de l’équipe nationale du Mali de World Soccer Talk propose tous les matchs pour Les Aigles disponible aux États-Unis.

Le Mali ne s’est jamais qualifié pour une Coupe du monde senior, mais constitue une équipe compétitive dans la compétition africaine.

Lors de sa première participation à la CAN, le Mali a terminé deuxième. Cela s’avérerait être leur meilleure finition de tous les temps, et leur seule apparition pendant longtemps. Ce n’est qu’en 1994 qu’ils se sont à nouveau qualifiés, cette année-là en terminant quatrième. Deux quatrièmes places supplémentaires et deux médailles de bronze en 2012 et 2013 ont montré que le Mali était une équipe solide dans la compétition.

Au Championnat d’Afrique des Nations (disputé uniquement par les joueurs évoluant dans les championnats nationaux de leur pays), le Mali a été finaliste à deux reprises, en 2016 et 2020.

La première fois que le Mali a tenté de se qualifier pour la Coupe du Monde, c’était lors du cycle 2002. Mais pour l’instant, ils n’ont pas réussi à surmonter l’obstacle.

Programme TV de l’équipe nationale du Mali et liens de diffusion en continu

Premier jeu: 13 avril 1960 (Victoire contre la République Centrafricaine à Madagascar)

Directeur: Éric Chelle

Meilleur résultat en Coupe du Monde : Jamais qualifié

Meilleur résultat de la Coupe d’Afrique des Nations : Finaliste (1972)

Où puis-je regarder le match du Mali ?

Vous retrouvez la Coupe d’Afrique des Nations, alias AFCON, sur beIN SPORTS aux USA.

Si le Mali parvient à passer à travers l’épuisant processus de qualification de la CAF pour la Coupe du Monde de la FIFA en 2026, FOX Sports et Telemundo/Peacock auront à nouveau les matchs.

Les réseaux FOX, Telemundo et beIN SPORTS sont tous disponibles sur le service de streaming Fubo.

Les matchs amicaux sont contrastés, selon l’adversaire et le lieu où se déroule le match.

Regardez le Mali sur Fubo :

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Ne manquez aucun match du Mali !

Avec l’aimable autorisation de World Soccer Talk, téléchargez une copie gratuite du Guide ultime de télévision et de streaming de football, qui contient des détails sur les endroits où regarder toutes les ligues du monde entier à la télévision américaine et en streaming.

Pour savoir quand les matchs de football ont lieu, téléchargez l’application gratuite Soccer TV Schedules qui comprend des listes de tous les matchs de football en direct disponibles aux États-Unis (disponible sur les appareils Apple iOS et les appareils Android).

