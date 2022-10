Découvrez comment regarder l’une des meilleures équipes historiques d’Afrique en utilisant ce programme télévisé de l’équipe nationale du Cameroun.

Les Lions Indomptables se sont qualifiés pour la Coupe du Monde de la FIFA plus que toute autre nation africaine, 8 fois, bien qu’ils n’aient dépassé la phase de groupes que lors d’un de ces voyages. Les 5 fois vainqueurs de la CAN sont connus non seulement pour leurs prouesses sur le terrain, mais aussi pour certains kits étranges au fil des ans. Leurs chemises sans manches de 2002 et leurs “grenouillères” de 2004 étaient parmi les uniformes les plus bizarres jamais vus sur le terrain.

Programme TV de l’équipe nationale du Cameroun et liens de streaming

jeudi 24 novembre 06h00 HAE Suisse contre Cameroun ( Coupe du monde Fifa ) FS1 , FS1 , Telemundo , Telemundo , télé fubo, télé fubo, DirecTV flux, DirecTV flux, Prime de paon, Prime de paon, Vidgo, Vidgo, Sling Bleu Sling Bleu



Premier jeu: Septembre 1956 (défaite contre le Congo belge)

Gestionnaire: Chanson de Rigobert

Meilleur résultat en Coupe du monde : Quarts de finale (1990)

Meilleure finale de la Coupe d’Afrique des Nations : Gagnants (1984, 1988, 2000, 2002, 2017)



Où puis-je regarder le match du Cameroun ?

beIN SPORTS détient actuellement les droits sur le tournoi AFCON, les actions de la Coupe du monde 2022 étant diffusées sur la famille de réseaux FOX. Parfois, des matchs amicaux sélectionnés peuvent être trouvés sur des services tels que ESPN +, ou rarement sur des réseaux en direct ou par câble. La couverture beIN est disponible via les services de streaming fuboTV, Fanatiz et Sling.

Option d’affichage recommandée :

S’aligner

Le Cameroun a une fière histoire de succès en termes de nations africaines. À la CAN, les cinq championnats du Cameroun sont deuxièmes derrière l’Égypte. Plus récemment, en tant qu’hôte de la CAN 2021, le Cameroun a terminé troisième, s’inclinant aux tirs au but face à l’éventuel finaliste, l’Égypte. De retour à Italia 1990, le Cameroun a atteint les quarts de finale derrière les exploits des quatre buts de Roger Milla.

L’équipe camerounaise d’aujourd’hui n’a pas la star massive que ses rivaux ont. Le Sénégal a Sadio Mané, l’Egypte a Mohamed Salah et l’Algérie a Riyad Mahrez.

Cela étant dit, le Cameroun possède un certain nombre de talents solides qui exercent leur métier à travers le monde. André Onana, gardien de l’AC Milan, est l’un des grands jeunes talents à ce poste. Vincent Aboubakar est le joueur le plus expérimenté de l’équipe actuelle du Cameroun. L’attaquant a également le plus de buts de l’équipe actuelle. Seuls Roger Milla et Samuel Eto’o ont plus de buts dans l’histoire du jeu international camerounais.

À l’heure actuelle, d’autres joueurs notables incluent Eric Maxim Choupo-Moting, représentant le Bayern Munich et André-Frank Zambo Anguissa, qui est passé à Naples dans le cadre d’un contrat permanent cet été.

