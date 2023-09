Programme TV de l’équipe nationale d’Islande

Chaque Strákarnir okkar Le match diffusé aux États-Unis est à portée de main grâce à notre programme télévisé de l’équipe nationale d’Islande.

L’Islande était jusqu’à très récemment une note de bas de page dans l’histoire du football mondial. Le premier match jamais disputé par la nation a eu lieu en 1930 contre les îles Féroé. Mais à l’époque, aucun des deux pays n’était reconnu par la FIFA. Ce n’est qu’en 1946 que le premier match officiel fut joué.

En ce qui concerne les tournois majeurs, l’Islande ne s’est qualifiée que dans la deuxième décennie du 21e siècle.

En 2016, l’Islande a accédé pour la première fois à l’euro. Remarquablement, les débutants ont atteint les quarts de finale. En huitièmes de finale, ils ont éliminé l’Angleterre, avant de s’incliner face à la France, hôte, lors du match suivant. Les supporters islandais ont popularisé le chant « Viking Clap » pendant le tournoi.

En 2018, l’Islande est devenue le plus petit pays, en termes de population, à se qualifier pour une Coupe du monde. En Russie, ils ont fait match nul contre l’Argentine pour débuter le groupe, mais n’ont pas réussi à vaincre le Nigeria ou la Croatie, ne parvenant pas à se qualifier pour les huitièmes de finale.

La petite nation a remporté la Coupe Baltique aux enjeux beaucoup plus petits en 2022 et la Coupe du Groenland en 1980 et 1984.

Programme TV islandais et liens de streaming

Premier jeu: 29 juillet 1930 (non officiel – Victoire contre les Îles Féroé à Tórshavn)

Directeur: Åge Hareide

Meilleur résultat en Coupe du Monde : 28 (2018 – seule apparition)

Meilleur résultat aux Championnats d’Europe : 8e (2016 – seule apparition)

Où puis-je regarder le match de l’Islande ?

Les Euros et leurs qualifications seront sur les plateformes FOX Sports jusqu’à l’édition 2028 du tournoi.

Il convient de noter que certains matchs de qualification pour l’Euro et les matches de l’UEFA Nations League sont exclusifs à Fubo dans le cadre de cet accord de droits – alors gardez un œil sur cette page pour voir quels matchs se trouvent où.

Univision & TUDN, ainsi que le service de streaming ViX, couvrent en espagnol ces matches de l’UEFA.

Si l’Islande revient à la Coupe du monde en 2026, FOX Sports et Telemundo/Peacock assureront à nouveau une couverture médiatique aux États-Unis.

Regardez l’Islande sur Fubo :

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Ne manquez aucun match de l’Islande

Avec l’aimable autorisation de World Soccer Talk, téléchargez une copie gratuite du Guide ultime de télévision et de streaming de football, qui détaille où regarder toutes les ligues du monde entier à la télévision américaine et en streaming.

Pour savoir quand les matchs de football ont lieu, téléchargez l’application gratuite Soccer TV Schedules qui comprend des listes de tous les matchs de football en direct disponibles aux États-Unis (disponible sur les appareils Apple iOS et les appareils Android).

Photo de : Imago