Programme TV de l’équipe nationale d’Irlande du Nord

L’Association irlandaise de football a organisé l’équipe nationale qui représentait toute l’île d’Irlande de 1882 à 1950. En 1921, la juridiction de l’IFA était limitée à l’Irlande du Nord, après la séparation de la République d’Irlande du Royaume-Uni, même si l’équipe représentait toujours l’Irlande du Nord. toute l’Irlande (et une équipe de l’État libre d’Irlande jouait également).

En 1950, les conventions modernes de configuration et de dénomination des équipes d’Irlande du Nord et de la République d’Irlande ont commencé.

L’Irlande du Nord a participé à trois Coupes du monde, la dernière en 1986. Jusqu’à l’apparition de Trinité-et-Tobago en 2006, l’Irlande du Nord détenait le record de la plus petite nation à se qualifier pour une phase finale de Coupe du monde.

Lors de sa première et jusqu’à présent unique participation à l’Euro en 2016, l’Irlande du Nord a atteint les huitièmes de finale.

George Best, légende de Manchester United et l’un des meilleurs joueurs de tous les temps (et vedette de la NASL de la fin des années 70), a joué pour l’Irlande du Nord de 1964 à 1977. Cependant, il n’a pas pu les aider à se qualifier pour des tournois majeurs pendant son séjour dans l’équipe.

Premier match (contre l’Irlande du Nord) : 7 octobre 1950 (défaite contre l’Angleterre à Belfast)

Directeur: Michael O’Neill

Meilleur résultat en Coupe du Monde : 8e (1958)

Meilleur résultat aux Championnats d’Europe : 16 (2016)

Le Championnat d’Europe (Euros) et ses matchs de qualification se dérouleront sur les réseaux FOX jusqu’en 2028. Recherchez des jeux sur FOX, FS1 et FS2.

Cependant, Fubo propose certains jeux exclusifs dans le cadre de cet accord de droits, notamment certains matchs de qualification pour l’Euro et les matches de l’UEFA Nations League.

Univision et TUDN diffusent les matchs de l’UEFA en espagnol, avec des matchs non télévisés diffusés sur ViX.

FOX Sports et Telemundo/Peacock organiseront à nouveau des matchs de Coupe du monde en 2026, c’est donc vers quoi chercher si l’Irlande du Nord se qualifie.

