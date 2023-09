Programme TV de l’équipe nationale d’Haïti

Le programme télévisé de l’équipe nationale d’Haïti de World Soccer Talk présente tous les Les Grenadiers action disponible à la télévision et en streaming aux États-Unis.

Haïti est membre de la FIFA depuis 1934, mais n’a participé aux éliminatoires de la Coupe du monde après le cycle de 1934 qu’en 1954. Ils attendront de nouveau les qualifications jusqu’en 1970. 1974 en Allemagne de l’Ouest a marqué la seule participation du pays à la Coupe du monde à ce jour. Malheureusement, ils ont perdu les trois matchs et ont été éliminés en phase de groupes.

Sur la scène régionale, cette même époque a produit les meilleurs résultats de l’histoire d’Haïti. En 1971 et 1977, ils terminent deuxièmes du championnat de la CONCACAF, résultats qui leur permettent de remporter le titre de champion de 1973. Plus récemment, en 2019, Haïti a atteint les demi-finales de la Gold Cup, terminant finalement troisième.

Ils ont remporté la Coupe des Caraïbes à deux reprises, en 1979 et 2007, ont terminé deuxième une fois et se sont classés troisième cinq fois. Dans le championnat CCCF encore plus ancien, Haïti a été champion en 1957, remportant les quatre matches.

Programme TV d’Haïti et liens de streaming

Premier jeu: 22 mars 1925 (Défaite contre la Jamaïque à Port-au-Prince)

Directeur: Gabriel Calderón Pellegrino

Meilleur résultat en Coupe du Monde : 15e (1974 – Seule apparition)

Meilleur résultat en Gold Cup/CONCACAF : Champions (1973)

Où puis-je regarder le match d’Haïti ?

Les matchs de la Ligue des Nations de la CONCACAF sont disponibles sur Paramount+.

Pour la Gold Cup de la CONCACAF en 2025, Univision/TUDN sont, à l’automne 2023, les seuls partenaires de diffusion confirmés. La couverture en anglais reste à déterminer.

Les matchs de qualification pour la Coupe du monde et les matchs amicaux disputés sur la route contre les États-Unis pourraient apparaître sur TNT, TBS et/ou le service de streaming Max. Telemundo, Universo et/ou Peacock détiennent les droits espagnols sur ces jeux.

FOX Sports et Telemundo organiseront à nouveau la Coupe du Monde de la FIFA en 2026. Les détails de diffusion des matchs de qualification de la CONCACAF pour la Coupe du Monde de la CONCACAF à domicile hors États-Unis pour le cycle 2026 sont à déterminer à partir de 2023.

Regardez Haïti sur Fubo :

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Plus de ressources gratuites – Ne manquez aucun match d’Haïti

Premièrement, notre site Web World Soccer Talk présente les dernières nouvelles, calendriers et analyses sur le football. Deuxièmement, nous proposons une newsletter quotidienne gratuite intitulée Initié WST qui comprend des actualités personnalisées sur votre équipe et vos ligues préférées.

Troisièmement, téléchargez une copie gratuite du Guide ultime de télévision et de streaming de football. Il contient des détails sur les endroits où regarder toutes les ligues du monde entier à la télévision américaine et en streaming.

Quatrièmement, pour savoir quand les matchs de football ont lieu, téléchargez l’application gratuite Soccer TV Schedules. Il comprend des listes de tous les matchs de football en direct disponibles aux États-Unis (disponibles sur les appareils Apple iOS et Android).

Photo de : Imago