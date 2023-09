Programme TV de l’équipe nationale de Slovénie

Attrapez chaque Sokoli match diffusé aux États-Unis avec notre programme télévisé de l’équipe nationale de Slovénie.

Bien qu’elle n’ait été officiellement créée qu’en 1992 après avoir obtenu son indépendance de la Yougoslavie, la Slovénie a une certaine histoire avant cela. Une équipe slovène a disputé cinq matchs amicaux non officiels sur une période de 70 ans, de 1921 à 1991.

La Slovénie a participé à deux Coupes du monde – Corée/Japon 2002 et Afrique du Sud 2010. En 2010, elle a raté de peu sa qualification pour les huitièmes de finale pour la première fois, grâce à la performance de dernière minute des États-Unis qui ont remporté leur autre groupe. C finale contre l’Algérie dans l’un des moments les plus mémorables du tournoi.

A l’Euro, la Slovénie n’est apparue qu’une seule fois. C’était en 2000, lorsqu’ils avaient été battus en phase de groupes avec deux nuls et une défaite.

La Slovénie n’a pas de surnom d’équipe officiel. Mais au cours des dernières décennies, l’équipe a fréquemment présenté une interprétation du Triglav, la plus haute montagne du pays, sur ses kits et son écusson.

Programme TV de Slovénie et liens de streaming

Premier jeu: 3 juin 1992 (Nul contre l’Estonie à Tallinn)

Directeur: Matjaž Kek

Meilleur résultat en Coupe du Monde : Phase de groupes (2002, 2010)

Meilleur résultat aux Championnats d’Europe : Phase de groupes (2000 – seule apparition)

Où puis-je regarder le match de la Slovénie ?

Le Championnat d’Europe est disponible sur FOX, FS1 et FS2 jusqu’à l’édition 2028.

Cependant, dans le cadre de l’accord de droits, certains matchs de qualification pour l’Euro et les matchs de l’UEFA Nations League ne sont disponibles que sur Fubo.

Univision, TUDN et ViX proposent des matchs de l’UEFA en espagnol.

FOX Sports et Telemundo/Peacock couvriront à nouveau la Coupe du Monde de la FIFA en 2026.

Regardez la Slovénie sur Fubo :

Notre choix : Comprend : Premier League, Liga MX, Ligue 1, + 84 chaînes sportives Essai gratuit de 7 jours

Ne manquez aucun match de la Slovénie

Avec l’aimable autorisation de World Soccer Talk, téléchargez une copie gratuite du Guide ultime de télévision et de streaming de football, qui contient des détails sur les endroits où regarder toutes les ligues du monde entier à la télévision américaine et en streaming.

Pour savoir quand les matchs de football ont lieu, téléchargez l’application gratuite Soccer TV Schedules qui comprend des listes de tous les matchs de football en direct disponibles aux États-Unis (disponible sur les appareils Apple iOS et les appareils Android).

Photo de : Imago