Programme TV de l’équipe nationale de Roumanie

Notre programme télévisé de l’équipe nationale de Roumanie présente tous les matchs de la Tricolores qui sera diffusé aux États-Unis.

La Roumanie a été l’un des premiers participants à l’histoire de la Coupe du monde. Ils étaient l’une des quatre équipes européennes à se rendre en Uruguay pour le tournoi de 1930.

Depuis, ils ont disputé six autres Coupes du monde, la dernière en 1998. La Roumanie a atteint les quarts de finale et a terminé 6e en 1994, sa meilleure performance dans la compétition. Ils ont battu l’Argentine en huitièmes de finale et ont ensuite été éliminés par la Suède aux tirs au but cette année-là.

Six ans plus tard, à l’Euro 2000, ils ont atteint les quarts de finale et ont terminé 7e, leur meilleur résultat lors de leurs cinq participations au total à ce jour.

Programme TV de Roumanie et liens de streaming

Premier jeu: 8 juin 1922 (victoire contre la Yougoslavie à Belgrade)

Directeur: Edward Iordanescu

Meilleur résultat en Coupe du Monde : 6e (1994)

Meilleur résultat aux Championnats d’Europe : 7e (2000)

Où puis-je regarder le match de la Roumanie ?

Le Championnat d’Europe (Euros) sera diffusé sur les réseaux FOX jusqu’en 2028. FOX, FS1 et FS2 sont les principales chaînes à rechercher.

Notez que Fubo propose une sélection de jeux exclusifs, y compris certains matchs de qualification pour l’Euro et des matchs de l’UEFA Nations League.

Univision et TUDN hébergent la télévision espagnole pour ces jeux, tandis que ViX diffuse des matchs non télévisés.

La Coupe du monde revient à FOX Sports et Telemundo/Peacock en 2026, si la Roumanie se qualifie.

Photo de : Imago